Почему "Спартак" вышвырнул Самедова?

Обозреватель Sobesednik.ru – о неожиданном уходе полузащитника Александра Самедова из «Спартака».

5 января, в разгар новогодних праздников, но в абсолютном преддверии новогодних сборов, московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с 34-летним футболистом команды Александром Самедовым.

Формально все выглядит вроде бы сносно, тем более что сведения о различной степени готовности «красно-белых» избавиться от своего ветерана просачивались в российскую прессу еще в середине декабря. А на фоне, пожалуй, любого из спартаковских скандалов XXI века – от Тихонова до Карреры – смотрится не то что сносно, а и вовсе безупречно. Деликатный и лояльный комментарий самого футболиста на официальном сайте команды. Полный красно-белой любви пост в инстаграм-аккаунте футболиста. И даже сообщение стороннего СМИ о том, что Самедов, чей контракт кончался летом 2019 года, в качестве компенсации получит все положенное до последней копейки.

Хоть по-пиаровски «Спартак» впервые лет эдак за двадцать сработал более-менее гладко, вопросов все равно остается невпроворот. Может, с течением времени список умасливания сенсации имеет тенденцию к пополнению, однако на момент публикации новости и написания этого материала мы имеем крайне мало информации для того, чтобы сказать: в этот раз все было сделано красиво. Отнюдь нет.

Где, к примеру, комментарий главного тренера Олега Кононова о причинах отказа от услуг футболиста? Столь же по идее трогательно-нежный и бархатно-обволакивающий, как пиджаки наставника. Притом именно на том же официальном сайте, как то диктует только что обозначенный вектор корпоративной этики, а не где-то в прессе? (Хотя у Кононова, говорят, только попробуй не согласуй хоть строчку!)

Где слова благодарности и поддержки от капитана команды Дениса Глушакова, с которым они бок о бок много лет провели в разных клубах, а также в сборной России и потому как минимум приятельствовали? Не говоря уж о том, что в представлении большинства болельщиков «Спартака», вышвырнуть должны были бы как раз кое-кого другого.

Где полные красно-белых слез посты в соцсетях от товарищей Самедова по команде с фотографиями, хештегами и морем лайков от других партнеров?

Ну и пока главное – в чем был смысл увольнять игрока, да еще и россиянина, но при этом выплачивать ему всю сумму контракта? Тем более, по неофициальной информации, в декабре Самедову предлагали за свободу полмиллиона евро, но тот отказался. Поди, сидя полгода на лавке можно было и больше заработать? Замысел сэкономить на премиальных, учитывая последние результаты «Спартака», можно воспринимать разве что как шутку; так выходит, единственный резон – сэкономить на еде? Ха-ха-ха, тут смешнее. Кажется, нам где-то врут.

В общем, в случае со «Спартаком» и Самедовым (и, кажется, снова и снова) впору применить известную поговорку про то, что цирк уехал, а клоуны остались. Хотя хотелось бы верить, что не остались, а тоже уезжают; просто не сразу и по одному…