Весной 2022 года группа t.A.T.u. воссоединится для трибьюта

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина в сторис личного Instagram сообщила, что весной 2022 года они с напарницей по дуэту Юлией Волковой все-таки объединятся для участия в официальном трибьюте.

Напомним, что в ноябре в Москве состоится трибьют первому альбому группы «200 по встречной», в котором хиты поп-дуэта будут исполнять другие артисты в новом прочтении. Среди участников заявлены Манижа, Рита Дакота, Даня Милохин, Ваня Дмитриенко, группа «Винтаж» и другие.

Сами Лена Катина и Юля Волкова от участия в ноябрьском трибьюте отказались. С 2014 года солистки не общаются. Катина заявляла, что ее сотрудничество с Волковой «абсолютно невозможно» из-за ряда грубых и публичных высказываний в ее адрес, а также из-за угроз закрыть ее проект на территории России.

Также Лена Катина анонсировала сериал о группе t.A.T.u., который будет представлен «на одной из самых крупных стриминговых площадок». «Об этом скоро», – заключила артистка.