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Егор Крид мучается от панических атак

Проблемы с ментальным здоровьем у певца начались после расставания с Валей Карнавал

Фото: скриншот

Певец Егор Крид в очередной раз пришел на популярное YouTube-шоу «Что было дальше?», где пятеро комиков шутливо унижают гостей, пока те пытаются рассказать историю из своей жизни.

«Борюсь последние несколько месяцев с паническими атаками. Сложно справляться с волнением, начинаются сразу шея краснеть, быстро сердце биться», – заявил певец в начале встречи, но комик Тамби Масаев перебил его, включив на смартфоне песню Вали Карнавал.

Егор Крид ранее неоднократно заявлял, что тяжело переживает расставание с Валей Карнавал, из-за чего у него начались проблемы с ментальным здоровьем. Летом перед концертом в Ялте поп-звезде пришлось вызывать скорую помощь, поскольку ему показалось, что у него проблемы с сердцем.

«Панические атаки, вообще, для п***ров, я слышал», – отшутился один из участников шоу Алексей Щербаков. «Это будто какой-то очень плохой психолог», –указал на Щербакова его коллега Эмир Кашоков.

Теги: #здоровье

Рубрика: Шоу-бизнес

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