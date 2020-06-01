"Схожу с ума! Мне страшно и плохо": рыдания дочери Гузеевой попали на видео

20-летняя дочь известной телеведущей Ольга Бухарова разрыдалась в своем блоге Инстаграм. Девушка призналась, что ее глубоко ранят жуткие события, происходящие сейчас в Америке (массовые беспорядки и волнения из-за убийства полицейским афроамериканца) и в мире в целом (развитие ситуации с коронавирусом).

– Я не религиозна, но, черт возьми, близка к тому, чтобы молиться за спасение человечества, – написала дочь Ларисы Гузеевой в своем блоге, а затем разрыдалась перед камерой. – Я просто больше не могу! У меня панические атаки каждый день, я не понимаю, что происходит в этом мире! Это какой-то кошмар! Откуда в людях столько жестокости? Почему мы повторяем ошибки прошлого? Почему надо творить какую-то чертовщину, которая (заведомо известно) ни к чему хорошему не приведет?

Оля искренне удивилась, как, находясь на защите интересов граждан, полицейские могут быть настолько жестоки, чтобы убивать мирных людей.

А еще дочь Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова пожаловалась на высокий уровень антисемитизма в России.

– Моего отца не принимали в университет, пока он не сменил фамилию, – раскрыла семейные тайны дочь телеведущей. – И ничего не изменилось. Все те же тупые предрассудки у людей! И непонятно, как с этим бороться. Идти бить витрины, писать в Интернете посты? Я не знаю, что сделать мне, маленькому человеку, 20-летней девушке, чтобы как-то поменять систему. Хочется уже, чтобы что-то поменялось, потому что это невыносимо, это страшно!

Ольга также выразила обеспокоенность по поводу ситуации с коронавирусом и «неизбежного», по ее мнению, голода. А также рассказала, что у нее в голове «засиживаются теории заговоров».

– Мне непонятно, мне страшно, мне плохо, и я просто схожу с ума, – всхлипывая, призналась Ольга.