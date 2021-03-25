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"Не хуже Мадонны": Анастасию Волочкову отправляют на "Евровидение" от России

Никас Сафронов уверен, что Настя имеет все шансы на победу

Фото: Global Look Press, Instagram

Анастасию Волочкову продолжают сотрясать скандалы. Пока в эфире «Пусть говорят» обсуждают, как звезда справила нужду под собственной елочкой, музыкальные продюсеры предлагают отправить ее на «Евровидение». Мол, там эпатажная Настя точно даст жару! Иосиф Пригожин вообще считает: Волочковой нужно объединить усилия с Бузовой и спеть на конкурсе дуэтом. Самый известный художник страны и близкий друг балерины Никас Сафронов уверен: Настя справится на «Евровидении» и без Оли.

– Бузова и Волочкова – совершенно разные величины, – говорит Сафронов. – Настя – большая звезда, трудяга. Она много лет проработала в Мариинском театре, потом – в Большом. Танцевала на лучших сценах мира. Она состоялась как личность, потому что с самого детства занималась своей профессией — и не просто занималась, а наравне со взрослыми и признанными артистками вкалывала до седьмого пота.

Сафронов уверяет: на «Евровидении» Волочкова имеет все шансы на победу. Потому как, по мнению художника, при должной подготовке конкурентов у нее не будет.

– Если Настю правильно подготовить, она выступит не хуже Мадонны – когда вокальный номер будет совмещен с ярчайшей танцевальной композицией, – считает художник. – У Волочковой – большой опыт, у нее есть грация, она обладает отличной пластикой. Если ей дать хорошего композитора и учителя по вокалу, она будет выше многих, кто появляется на нашей сцене.

По мнению Сафронова, балерине хватит голосовых данных, чтобы покорить европейского слушателя — он слышал, как она поет и это получалось весьма неплохо. Главное – усердно, как и балетом, заниматься вокалом, ставить правильно голос и во всем слушаться профессиональных педагогов.

– У Волочковой больше шансов победить на «Евровидении», чем у кого-либо другого, – заявляет Никас. – Вспомните режиссера Звягинцева. Его тоже в свое время многие не понимали. А он поехал в Венецию и получил там главный приз. Потому что это – что-то оригинальное, новое. Да, Настя в чем-то эпатажна – но разве не большинство победителей Евровидения берут именно этим?

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