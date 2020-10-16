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"Нам страшно": Соседи Волочковой пожаловались на выходки балерины

Сама артистка шокирована одним только тем фактом, что соседи следят за ее частной жизнью

Фото: instagram.com

Известная российская балерина Анастасия Волочкова не так давно в очередной раз оказалась в центре громкого скандала. Причем в этот раз тема носит довольно пикантный, можно даже сказать странный характер. Дело в том, что в Сети несколько дней тому назад был опубликован снимок, на котором артистка запечатлена в не совсем презентабельной позе, справляющей нужду под небольшой елкой. Соседи балерины по загородному дому после этого неоднократно высказывали претензии по поводу поведения артистки, при этом они подчеркивают, что нынешний случай – далеко не единственный в ее богатом послужном списке.

К примеру, жительница элитного загородного поселка заявляет, что Волочкова часто организует громкие пьяные вечеринки. В результате женщина вынуждена лично наблюдать за не совсем приятными сценами из будней знаменитой танцовщицы. Она даже порадовалась за дочь Волочковой, отметив, что хотя бы девочка лишена этой участи.

«Ариадна сейчас живет со своим отцом и, я считаю, это очень хорошо. Он очень умный мужчина, раз решил так поступить. Что увидит его дочь? Какое воспитание может дать эта мать? Употребление кальяна и шампанского глубокой ночью. Подобное явно не помогает мозговым клеткам развиваться», – заявила женщина в студии шоу «Пусть говорят».

Отреагировала на эти обвинения и сама артистка. По ее словам, она шокирована одним только тем фактом, что соседи следят за ее частной жизнью. Балерина убеждена, что на своей территории имеет право делать все, что ей заблагорассудится. Впрочем, соседи знаменитости возмущены не только гулянками со спиртным и своеобразным туалетным эксгибиционизмом. По их словам, причуды популярной танцовщицы негативно отражаются на всем поселке.

«Творится какой-то беспредел. На участке Анастасии проживает семейство с непонятным количеством человек. Они поселились на втором этаже гаража. Там открываются окна и дети визжат и кричат, причем они это делают не потому что им так хочется, а потому что они плачут. Детей даже успокоить никто не пытается, а еще постоянно бросают мусор. Нам страшно уже по поселку гулять, нам угрозы начали поступать. Если не будем платить, то с нашим домом может случиться что угодно. И Анастасия этих людей поддерживает», – пожаловалась еще одна соседка.

Поговаривают, что Волочкова помогает жилищной компании, против которой решили выступить остальные собственники жилья в поселке. «Проблема в том, что у нас сейчас в поселке находится управляющая компания, которая попала туда незаконна. Анастасия занимается защитой ее интересов», – объясняют они.

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