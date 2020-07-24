Анастасия Волочкова: В Большом театре всё через постель!

«Беспредел!» – Анастасия Волочкова кипит от возмущения. Звезда захотела стать пенсионеркой, но Большой театр ей в этом отказал. В ответ Волочкова подала в суд и уверяет: ее трудовую книжку сфальсифицировали!

Тяжба с Большим обещает быть громкой и долгой. Адвокат Волочковой уверяет: в действиях сотрудников главного театра страны нашли множество противоречий.

– Я обратилась в Пенсионный фонд за начислением пенсии, а они говорят: «Не хватает трудового стажа», – рассказывает балерина. – Возвращаюсь в Большой театр и говорю: «Люди добрые, вы мне дали сфальсифицированный государственный документ – трудовую книжку!» Я считаю, что этот вопрос на уровне администрации президента должен решаться. Большой театр – это государственная структура. А я не девочка с улицы, а человек с именем, которая составляла славу Большого театра и представляла Россию на мировых сценах. Они мне дают распечатку спектаклей, в которых я участвовала, а при этом в трудовой книжке у меня нет записи о том, что я работала в Большом! Это какая-то месть на дешевом уровне. В трудовой сделано так, будто меня не было четыре основных года! А мне сейчас по стажу не хватает как раз четырех лет для получения пенсии. Люди хотят сделать так, чтобы я эту пенсию не смогла получить.

Волочкова уверяет: вместо того чтобы ставить палки в колеса, в Большом должны быть ей благодарны. Ведь за работу она не получила ни рубля. Настя уверяет, что зарплату ей просто не выдавали.

– С первого дня работы в Большом театре я не получила ни одной копейки, – вздыхает Настя. – Я не стремилась к зарплате, я стремилась к творчеству. Нам всем рассказывали, что деньги капают на отдельную карточку. Я не проверяла, потому что у меня было прекрасное время. Я жила в достатке и не нуждалась.

Настя не скрывает: во время работы в Большом она наблюдала ужасные вещи. Например, за тем, как балерин заставляли спать с толстосумами.

– Об этом Коля Цискаридзе тоже говорит, – уверяет балерина. – И сейчас всё через постель, и тогда было всё через постель. Сейчас и тогда человек с деньгами может прийти к директору Большого и сказать: «Вот эта мне дала – она будет танцевать. А эта не дала – гоните в шею!» И неважно: она известный человек или нет. Дирекция Большого театра вместе с олигархами устраивали тусовки за границей, снимали дворцы, замки... После творческой части девочек поголовно загоняли на банкеты. И говорили, что банкеты с продолжением, сексом и всеми делами. Если девочки отказывались, им говорили: «Это ваша последняя поездка!»

Сама Волочкова клянется: она в оргиях участия не принимала. Ведь у нее тогда была мощная поддержка.

– Я с этим не сталкивалась, потому что у меня были достойные ухажеры, – объяснила Настя. – Но девочки просили у меня помощи. Я у них спрашивала: «Вы готовы сказать об этом публично или в суде?» Они отвечали: «Нет, мы боимся!»

Сама Волочкова уверяет: несмотря на проблемы с Большим, в остальном в ее жизни все прекрасно. Новости о своем затруднительном финансовом положении она называет чушью. Хотя признает: свою роскошную квартиру в Питере она все же решила сдавать.