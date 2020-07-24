Анастасия Волочкова: В Большом театре всё через постель!
По словам Насти, после банкетов за границей балерин заставляли вступать в связь с толстосумами
«Беспредел!» – Анастасия Волочкова кипит от возмущения. Звезда захотела стать пенсионеркой, но Большой театр ей в этом отказал. В ответ Волочкова подала в суд и уверяет: ее трудовую книжку сфальсифицировали!
Тяжба с Большим обещает быть громкой и долгой. Адвокат Волочковой уверяет: в действиях сотрудников главного театра страны нашли множество противоречий.
– Я обратилась в Пенсионный фонд за начислением пенсии, а они говорят: «Не хватает трудового стажа», – рассказывает балерина. – Возвращаюсь в Большой театр и говорю: «Люди добрые, вы мне дали сфальсифицированный государственный документ – трудовую книжку!» Я считаю, что этот вопрос на уровне администрации президента должен решаться. Большой театр – это государственная структура. А я не девочка с улицы, а человек с именем, которая составляла славу Большого театра и представляла Россию на мировых сценах. Они мне дают распечатку спектаклей, в которых я участвовала, а при этом в трудовой книжке у меня нет записи о том, что я работала в Большом! Это какая-то месть на дешевом уровне. В трудовой сделано так, будто меня не было четыре основных года! А мне сейчас по стажу не хватает как раз четырех лет для получения пенсии. Люди хотят сделать так, чтобы я эту пенсию не смогла получить.
Волочкова уверяет: вместо того чтобы ставить палки в колеса, в Большом должны быть ей благодарны. Ведь за работу она не получила ни рубля. Настя уверяет, что зарплату ей просто не выдавали.
– С первого дня работы в Большом театре я не получила ни одной копейки, – вздыхает Настя. – Я не стремилась к зарплате, я стремилась к творчеству. Нам всем рассказывали, что деньги капают на отдельную карточку. Я не проверяла, потому что у меня было прекрасное время. Я жила в достатке и не нуждалась.
Настя не скрывает: во время работы в Большом она наблюдала ужасные вещи. Например, за тем, как балерин заставляли спать с толстосумами.
– Об этом Коля Цискаридзе тоже говорит, – уверяет балерина. – И сейчас всё через постель, и тогда было всё через постель. Сейчас и тогда человек с деньгами может прийти к директору Большого и сказать: «Вот эта мне дала – она будет танцевать. А эта не дала – гоните в шею!» И неважно: она известный человек или нет. Дирекция Большого театра вместе с олигархами устраивали тусовки за границей, снимали дворцы, замки... После творческой части девочек поголовно загоняли на банкеты. И говорили, что банкеты с продолжением, сексом и всеми делами. Если девочки отказывались, им говорили: «Это ваша последняя поездка!»
Сама Волочкова клянется: она в оргиях участия не принимала. Ведь у нее тогда была мощная поддержка.
– Я с этим не сталкивалась, потому что у меня были достойные ухажеры, – объяснила Настя. – Но девочки просили у меня помощи. Я у них спрашивала: «Вы готовы сказать об этом публично или в суде?» Они отвечали: «Нет, мы боимся!»
Сама Волочкова уверяет: несмотря на проблемы с Большим, в остальном в ее жизни все прекрасно. Новости о своем затруднительном финансовом положении она называет чушью. Хотя признает: свою роскошную квартиру в Питере она все же решила сдавать.
– Все почему-то хотят меня видеть серой и убогой, – говорит Настя. – Если бы я была таковой, я бы не сидела здесь сейчас. У меня все в порядке с достатком, все у меня классно. У меня роскошный особняк, я езжу на «Майбахе». Я работаю! Все, что у меня есть, я заработала своим трудом. Да, квартиру подарил мне Сулейман Керимов. Я такая женщина, что мне мои мужчины дарят квартиры, машины... Жилье я хочу сдать, потому что оно бездействует. Там 200 квадратных метров, 4 комнаты. Сдам в аренду за пятьсот тысяч рублей в месяц.
В завершение балерина еще раз попросила Большой театр оставить ее в покое.
– Какие же вы трусы! – заявила артистка. – Вы мне зла не делайте, не лезьте, просто меня оставьте в покое. Я же прошу: отпустите меня на пенсию – я буду самой красивой и прекрасной пенсионеркой в стране!
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«Претензий к Урину не имею!»
Устраивая тяжбу с Большим, Волочкова подчеркивает: претензий к нынешнему директору театра Владимиру Урину она не имеет. Балерина подчеркивает: в свое время он ей очень помог.
– На самом деле я ему даже благодарна, – говорит артистка. – В 2003 году, когда меня незаконно уволили из Большого, я стояла в магазине и встретила случайно Урина. Он тогда руководил Театром Станиславского и Немировича-Данченко. Он меня увидел и спрашивает: «Настя, чего ты плачешь?» Я объяснила ситуацию, что меня не пускают на занятия в театр. Он говорит: «Форма – самое важное и главное для балерины. Приходи в наш театр и занимайся в свободное время, репетируй!» Чувство благодарности к этому человеку у меня осталось до сих пор.
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Рубрика: Шоу-бизнес