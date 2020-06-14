Лена Катина расскажет об изнасиловании, с которым столкнулась в 11-летнем возрасте

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина опубликовала в личном Instagram отрывок программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой.

Певица рассказала телеведущей о том, как столкнулась с маньяком в 11-летнем возрасте. Ранее Лена уже упоминала об этом инциденте в интервью Ксении Собчак, но без подробностей.

«Я не знаю как у Юли, но у меня не было ничего запретного в разговорах о сексе. Я задавала вопросы мне на них отвечали я много говорила с мамой. У меня была не очень приятная история в 11 лет. Мне повезло все это закончилось без сильных потрясений и без серьезных травм, но тем не менее у меня такой эпизод в жизни был», – делилась певица в разговоре с Ксений Собчак.

Катина отметила, что из-за этой истории ее мать активно участвовала в ее половом воспитании, открыто обсуждала темы секса, чтобы исключить негативное влияние встречи с маньяком на дальнейшее психологическое здоровье дочери.

«Я до сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это ужасно было мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Я готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться»

, – говорит Лена в анонсе программы.

Еще после интервью с Собчак фан-сообществе поп-группы обратили внимание, что история похожа на стихи из личной тетради Лены, использованные в оформлении первого альбома t.A.T.u. «200 по встречной». В них Лена пишет про нападение мужчины с ножом, которые утащил ее в подвал.