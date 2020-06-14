Вчера, в 22:47

Лена Катина расскажет об изнасиловании, с которым столкнулась в 11-летнем возрасте

Экс-солистка группы t.A.T.u. потратила много времени на работу с психологом, чтобы пережить психологическую травму, нанесенную педофилом

Фото: скриншот

Лена Катина

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина опубликовала в личном Instagram отрывок программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой.

Певица рассказала телеведущей о том, как столкнулась с маньяком в 11-летнем возрасте. Ранее Лена уже упоминала об этом инциденте в интервью Ксении Собчак, но без подробностей.

«Я не знаю как у Юли, но у меня не было ничего запретного в разговорах о сексе. Я задавала вопросы мне на них отвечали я много говорила с мамой. У меня была не очень приятная история в 11 лет. Мне повезло все это закончилось без сильных потрясений и без серьезных травм, но тем не менее у меня такой эпизод в жизни был», – делилась певица в разговоре с Ксений Собчак.

Катина отметила, что из-за этой истории ее мать активно участвовала в ее половом воспитании, открыто обсуждала темы секса, чтобы исключить негативное влияние встречи с маньяком на дальнейшее психологическое здоровье дочери.

«Я до сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это ужасно было мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Я готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться»

, – говорит Лена в анонсе программы.

Еще после интервью с Собчак фан-сообществе поп-группы обратили внимание, что история похожа на стихи из личной тетради Лены, использованные в оформлении первого альбома t.A.T.u. «200 по встречной». В них Лена пишет про нападение мужчины с ножом, которые утащил ее в подвал.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 6 дней назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 неделю назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 неделю назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Шоу-бизнес 2 часа назад

Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи

Культура и ТВ 5 часов назад

Лия Ахеджакова: Спектакль пока не сняли, но надежд нет

Шоу-бизнес 5 часов назад

Садальский: "Рудковская, как ворона в павлиньих перьях"

Культура и ТВ 8 часов назад

Иван Краско госпитализирован с инсультом

Культура и ТВ 9 часов назад

В Поленовской даче Музея-заповедника "Абрамцево" открылась выставка "Ушедшая Россия Владимира Соколова"

Спорт 9 часов назад

Тони Хоук продает скейты, покрашенные его кровью. Один такой обойдется в $500

Шоу-бизнес 9 часов назад

"Курт Кобейн в гробу перевернулся": россияне обвинили "мальчика с обложки" Nirvana в жажде наживы

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Это только начало": Петровский о суде между Nirvana и голым мальчиком с обложки альбома группы

Шоу-бизнес 13 часов назад

"В цветах украинского флага": Павел Воля и Ляйсан Утяшева удивили снимками с отдыха

Шоу-бизнес 13 часов назад

"Вокруг одни дебилы": Лолита - откровенно о женихах дочери

Шоу-бизнес 13 часов назад

"Лети, мой ангелочек": Михаил Галустян трогательно поздравил дочь Эстелу с днем рождения

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Ну и копыта": Собчак затравили в Instagram из-за фото с большими ногами

Шоу-бизнес 17 часов назад

«Как быть такой худышкой?»: солистка REFLEX Ирина Нельсон в купальнике похвасталась фигурой

Шоу-бизнес 17 часов назад

Лариса Долина раскрыла своё отношение к Димашу Кудайбергену во время фестиваля "Новая волна"

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не отпускает одного в командировки и все время держит за руку": возлюбленную Гуфа уличили в излишней ревности

Спорт 1 день назад

Сколько стоит талант фигуриста? Звезды получают за выход на лед сотни тысяч рублей

Культура и ТВ 1 день назад

Барабанщик группы Rolling Stones умер в возрасте 80 лет

Спорт 1 день назад

На "Матч ТВ" назрел скандал из-за интервью с Мамаевым: известный журналист объявил об уходе

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика