"Я сошла с ума" по правде: как группа "Тату" сломала психику Лены Катиной

4 октября «рыженькая татушка» Лена Катина празднует свой 36-й день рождения.

В элегантной, женственной красотке, маме пятилетнего сына сейчас сложно узнать ту «рыженькую татушку», которая в начале нулевых так отчаянно пела про однополую любовь к своей партнерше по группе Юлии Волковой. Но эта метаморфоза далась Лене совсем не легко. Корреспонденту Sobesednik.ru Катина однажды призналась – после распада группы у нее была затяжная депрессия, выйти из которой ей помогли специалисты.

В 2000 году песня «Я сошла с ума» звучала из каждого утюга, а 16-летняя Лена Катина и 15-летняя Юлия Волкова мгновенно стали знаменитыми. Немного позже вышел дебютный альбом коллектива «200 по встречной», песни в котором были просто пропитаны ЛГБТ-тематикой. Концерты «татушек» тоже проходили не без провокаций. На своих выступлениях знаменитости не только играли в любовь между собой, но и выводили на сцену двух юношей и пару девушек, раздевали их до пояса и просили целоваться друг с другом. Тату быстро завоевали мировую славу, у которой были как плюсы, так и минусы.

– У нас под подъездом вечно торчали поклонники, и если мы с Юлей выходили куда-то вдвоем, сразу налетала толпа людей, – вспомнила Катина в одном из своих недавних интервью «Вокруг ТВ». – Я считаю, что каждому человеку необходимо личное пространство. Когда речь идет о такой славе, которая была у нас, его, к сожалению, совсем мало. Я бы сказала, вообще почти нет. Конечно, от этого устаешь. У меня в жизни был такой период, когда я с семьей не фотографировалась, потому что меня трясло при виде фотоаппарата.

Но в 2009 году группа распалась. Каждая из участниц «Тату» пошла своей дорогой. Причины тогда назывались самые разные: от вражды между Катиной и Волковой до банального пиара. И хоть многие поклонники все же придерживаются первой версии, сама Лена о своей бывшей партнерше по группе за десять лет после распада не сказала ни одного плохого слова. На все вопросы, связанные с Волковой, она отвечает очень аккуратно.

– Правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет, – делилась Лена с корреспондентом Sobesednik.ru.

Катина признается: распад группы нанес большой удар по ее психике. Артистка долгое время страдала от затяжной депрессии.

– Я тогда поняла, что мне нужно все начинать сначала, – сказала нам «экс-татушка». – Обратилась к психологу, будучи сама с психологическим образованием. Специалист помог мне разобраться в себе, благодаря чему я начала сольную карьеру.

Катина и по сей день – частый гость в кабинете психолога. Звезда регулярно советуется со специалистом по поводу разных жизненных ситуаций.

Свою сольную карьеру Лена начинала строить в Америке, но больше пяти лет назад она вернулась в Россию по радостному поводу – артистка впервые стала мамой. Сына Александра Лена родила от мужа – словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича.

– С материнством приходят совершенно другие чувства, – призналась нам Катина. – Даже не знаю, как я могла жить раньше без моего сына столько лет! Приехала в Россию рожать и осталась здесь. Тут у нас бабушки! Для них Саша – очень долгожданный ребенок! Я просто не могла себе позволить лишить такой огромной радости своих родных, в частности свою бабушку. Хотя многие мои знакомые крутили у виска и говорили: «Ты что, дура? Почему ты не рожаешь в Америке? Все туда из России едут рожать, а ты наоборот!» Но я нисколечко не жалею и считаю, что это был самый правильный выбор!

Год назад Катиной пришлось пережить еще один стресс – развод. По информации из окружения артистки, они с Сашо утратили былую страсть друг к другу. Однако, по словам Лены, после развода им с бывшим возлюбленным удалось остаться в хороших дружеских отношениях. Насколько помог в этом психолог, Катина умалчивает.

– Сашо – отец моего ребенка, – констатирует певица. – Он общается с сыном практически каждый день по видеосвязи. Сашо живет в Словении, поэтому наше общение происходит посредством интернета. Несмотря на то, что мы не живем больше вместе, он навсегда останется моей семьей. Мы решили разойтись как взрослые, интеллигентные люди, без скандалов. Наше мирное расставание пошло на пользу нам обоим. Просто мы больше не вместе, но у нас общий ребенок, который должен знать своего отца.