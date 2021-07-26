Вдовец Валентины Легкоступовой: Наше счастье сглазили

Была ли смерть артистки предопределена? Могло ли сложиться иначе? Спустя год вдовец певицы Юрий Фирсов анализирует и переосмысляет саму трагедию и то, что ей предшествовало.

Подруга подарила нам на свадьбу деревянные часы… с намеком: что дни сочтены

– Бесконечно вспоминаю, – рассказывает Юрий, – как незадолго до нашей свадьбы Валюша вдруг попросила меня: «Юрочка, если со мной что-то случится, меня обязательно надо кремировать. Никаких гробов! Развей мой прах на Тенерифе». Я удивился странной просьбе.

Неоднократно она делилась со мной: что, мол, какая-то ее знакомая с необычными способностями заметила короткую линию жизни на руке. «У меня линия жизни – короткая, я рано умру…», – подчеркивала Валя.

Я ей говорил: «глупости какие, успокойся, мы будем жить долго и, назло плохим людям, счастливо!» Уже после ее смерти вдруг нашел в боковом кармане Валиной дорожной сумки тоненькую брошюру листов на двадцать: «как правильно причаститься и исповедаться перед смертью»… Как будто предчувствовала свой ранний уход…

– Вы обвенчались 13 июля – практически через сорок дней произошла трагедия и Валентины не стало. Поневоле поверишь в мистику!

– Расскажу больше: нам на свадьбу какая-то Валина подруга подарила деревянные часы. Я читал, что часы дарить нельзя ни на свадьбу, ни на день рождения категорически.

Примета плохая: как будто часы виновника торжества сочтены... Сказал об этом Вале. Она рассмеялась и сказала: а я не верю в приметы!

Мы с упоением публиковали в соцсетях наши совместные фотографии, где катаемся на яхте то в Монако, то в Монте-Карло… Вероятно, зря. Есть поговорка, что «счастье любит тишину» – люди с дурным глазом смотрели. Возможно, позавидовали Вале и мне…