"Валя, не уходи!": муж умершей Легкоступовой упал в обморок

Как сообщили Sobesednik.ru друзья Валентины Легкоступовой, певица умерла 14 августа в больнице, так и не выйдя из комы. Тяжелее всего сейчас супругу, вернее, теперь уже вдовцу – яхтсмену Юрию Фирсову. Потерять жену спустя всего месяц после свадьбы – сильнейший удар.

Как признался нам друг певицы, концертный администратор Александр Герасимов, Юрий едва стоял на ногах уже до того, как пришла страшная новость о кончине певицы.

– Долгое время не мог дозвониться до Юры, – вздыхает Александр. – А когда сегодня утром он поднял трубку, то сразу стал рассказывать, что же все-таки случилось с Валентиной Легкоступовой на самом деле. Оказалось, что Валентина упала в ванной за три дня до того, как оказалась в больнице.

Юра стал переживать: «Валя, надо обратиться к врачам!» Но она лишь отмахивалась. «Ничего страшного, все пройдет!» – говорила Легкоступова.

Они уехали в дом отдыха, но там на третий день ей стало плохо. Юра привез ее домой, она сдулась почти полностью. Тогда он забил в колокола, стал звонить родне. Приехала дочь, и дальше вы знаете, что началось…

Герасимов в ужасе от того, что Легкоступову пытались выставить алкоголичкой. По словам Александра, в жизни Валя никогда не пила.

– Что вы! Она на собственной свадьбе максимум сделала пару глотков шампанского! – говорит Александр. – Никогда не поверю в версию про алкоголь — я знаю Валю десятки лет. Она была счастлива с мужем: буквально парила.

Друг звезды призывает прекратить травлю мужа певицы – яхтсмена Юрия Фирсова. Тем более что теперь ему вдвойне тяжело. По нашей информации, Фирсов, узнав о смерти жены, потерял сознание, ему пришлось вызвать скорую помощь. «Валя, не уходи!» – таковы были первые слова мужчины, когда он пришел в себя.

Герасимов называет Юрия самым порядочным из всех мужчин, которые были у звезды.

– Вы бы видели, с какой любовью, трепетом и заботой он относился к Вале, – продолжает Александр. – «Я сделаю все, чтобы ее вытащить и спасти!» – говорил он. Он доставал все лекарства! А сам еле ходит, пьет без конца валокордин. Я за него очень переживаю: ему самому бы выжить! Прекратите его травлю! Он этого не заслуживает!