"Я стал алкоголиком из-за смерти Вали": Фирсов сделал шокирующее признание

Вдовец Валентины Легкоступовой после съемок «Пусть говорят» признался в алкоголизме.

Юрий Фирсов стал жертвой нападения. В Турции неизвестные избили вдовца Валентины Легкоступовой, после чего передали «привет от Анэтты» (Анэтта Бриль – дочь Валентины Легкоступовой. – Прим. Sobesednik.ru). В момент нападения Фирсов, по его словам, находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому лиц нападавших не запомнил.

Во время съемок «Пусть говорят» вдовец откровенно рассказал о непростой ситуации в жизни. А после пообщался с корреспондентом Sobesednik.ru и признался, что до сих пор не может справиться с давлением, которое он испытывает после смерти своей знаменитой жены.

– После всего произошедшего в Турции у меня головные боли, координация нарушена, – вздыхает Фирсов.

– Падение было сильным, хотя я успел сгруппироваться. Но у меня реально вытаскивали из головы металл от очков. Плюс медики у меня зафиксировали сотрясение мозга, поэтому ощущается слабость во всем организме.

– Что говорят врачи? Когда ваше состояние нормализуется?

– Нитки (швы на лбу. – Авт.) уже можно будет снимать через два-три дня. Остальное само заживет, пройдет. Я пью таблетки.

– В момент нападения вы были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Говорят, в последнее время вы стали больше и чаще пить. Из-за чего?

– Давит груз со всех сторон. Люди давят. Вали нет…

– Я не собирался быть алкоголиком. Я им стал из-за того, что у меня жена ушла. Не дай Бог никому пережить то, что переживаю я.

Давление со стороны огромное, – объясняет Фирсов. – Я постоянно чувствую на себе взгляды людей. Слышу, когда вслед мне говорят разные гадости, плюют.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова//фото: Instagram

– Неужели даже плюют?

– А что, нет, что ли?! Все мои социальные сети заполнены ненавистью. Только народ, который меня знает, не засыпает гадостями и проклятиями. Мне сложно сейчас. Основной груз – это отсутствие Валентины. У нас с ней были большие планы, мы хотели жить и радоваться жизни. Мы не хотели быть пьющими людьми. Мы хотели быть перспективными. Я всегда желал нам только хорошей жизни.

– Как вы думаете, чтобы сказала Валентина, увидев вас в таком состоянии?

– Она бы ахнула, я думаю.