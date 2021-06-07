Шрамы на лице, сотрясение мозга: избитый вдовец Легкоступовой потряс Борисова

Юрий Фирсов получил многочисленные травмы в результате нападения. Злоумышленники передали ему «привет от Анэтты».

Вдовец Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов вновь попал в неприятную историю. Недавно мужчина отправился в Турцию, чтобы подготовить лодки к наступающему сезону. В один из дней на него напали неизвестные.

В результате Фирсов был вынужден обратиться за помощью к медикам, которые наложили ему швы и зафиксировали сотрясение мозга.

Сейчас Фирсов уже вернулся в Москву. И первым делом отправился в студию «Пусть говорят», где рассказал о произошедшем. Он уверяет: нападавшие передали ему «привет от Анэтты» (дочери Валентины Легкоступовой. – Прим. Sobesednik.ru). Впрочем, наследницу покойной жены он не винит.

– Я не думаю, что это Анэттины происки, – заявил Юрий. – Скорее всего, хулиганская выходка человека, который меня узнал. Я в самолете сейчас иду – и меня узнают, в аэропорту.

Внешний вид Фирсова потряс всех собравшихся в студии «Пусть говорят», включая ведущего Дмитрия Борисова. На лице Юрия – множественные синяки и шрамы. Кроме того, яхтсмен жаловался на сильную слабость и некоторую потерю памяти.

– Как зовут ведущего в «Пусть говорят»? – спрашивал он за кулисами шоу. – После всех событий запамятовал.

Фирсов не скрывает, что в момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения и уже долгое время страдает алкоголизмом.

Интервью с Юрием Фирсовым читайте вскоре на сайте Sobesednik.ru, а его откровенную исповедь смотрите сегодня в эфире «Пусть говорят» в 19.40, «Первый канал».