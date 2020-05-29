Россияне за 5 лет серьезно полюбили русскую поп-музыку вместо иностранной

Певец Егор Крид чаще других артистов за последние пять лет попадал в топ-100 самых популярных песен в России, по версии стримингового сервиса Apple Music. Компания подвела итоги за период с 2016 по 2020 год включительно и выяснила, что выходец из команды Black Star попадал в топ-100 17 раз.

Следом за ним расположились Jah Khalib и Скриптонит. Треки каждого из них оказывались в сотке лучших по итогам года 13 раз, пишет «Т–Ж». На одну единицу от них отстает Светлана Лобода.

Песни Басты оказывались в годовых топах 11 раз. Такое же количество композиций пяти топ-100 у МОТа, Тимы Белорусских, Artik & Asti. По десять треков за пять лет в топах у певицы Зиверт, мужа телеведущей Элджея и победителя «Маски» Джони.

Сервис Apple Music отметил, что российский пользователь стриминговой платформы за пять лет поступательно влюблялся в российскую музыку. Если в 2016 году плей-листы россиян в приложении состояли только на 49% из отечественных исполнителей, то к 2020 году они составляют 80% от общего состава популярных песен.