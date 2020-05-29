Вчера, в 23:34

Россияне за 5 лет серьезно полюбили русскую поп-музыку вместо иностранной

Стриминговый сервис Apple Music определил самых популярных музыкантов среди российских слушателей

Фото: Global Look Press

Егор Крид

Певец Егор Крид чаще других артистов за последние пять лет попадал в топ-100 самых популярных песен в России, по версии стримингового сервиса Apple Music. Компания подвела итоги за период с 2016 по 2020 год включительно и выяснила, что выходец из команды Black Star попадал в топ-100 17 раз.

Следом за ним расположились Jah Khalib и Скриптонит. Треки каждого из них оказывались в сотке лучших по итогам года 13 раз, пишет «Т–Ж». На одну единицу от них отстает Светлана Лобода. 

Песни Басты оказывались в годовых топах 11 раз. Такое же количество композиций пяти топ-100 у МОТа, Тимы Белорусских, Artik & Asti. По десять треков за пять лет в топах у певицы Зиверт, мужа телеведущей Элджея и победителя «Маски» Джони.

Сервис Apple Music отметил, что российский пользователь стриминговой платформы за пять лет поступательно влюблялся в российскую музыку. Если в 2016 году плей-листы россиян в приложении состояли только на 49% из отечественных исполнителей, то к 2020 году они составляют 80% от общего состава популярных песен.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 4 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 5 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Шоу-бизнес 31 минуту назад

Ксения Собчак: Нелюбовь народа меня кормит и поит

Шоу-бизнес 4 часа назад

Звёзды Инстаграма в купальниках

Культура и ТВ 4 часа назад

Актеры в масках владельцев Facebook, Twitter и YouTube жестоко обращались с петербурженками

Культура и ТВ 6 часов назад

Сын Людмилы Касаткиной ответил Юлии Латыниной про детей в концлагере

Культура и ТВ 9 часов назад

Чайковский и Моргенштерн вошли в топ-3 популярных российских музыкантов за рубежом

Туризм 10 часов назад

Топ-5 стран, которые принимают россиян без ПЦР-тестов

Шоу-бизнес 14 часов назад

Родственника Панайотова похоронили рядом с Началовой

Шоу-бизнес 15 часов назад

"Сережа корчится от боли": друг рассказал о состоянии обездвиженного Соседова

Спорт 15 часов назад

Норвежских гандболисток оштрафовали на €1,5 тыс. за игру в шортах вместо бикини

Шоу-бизнес 1 день назад

Композитор Олимпиады, будучи подростком, издевался над сверстниками с инвалидностью

Спорт 1 день назад

"Нашим футболистам допинг не поможет – отпускайте!" В сети иронизируют над ФИФА, наказавшей российских футболистов

Туризм 1 день назад

"Одни открывают, другие не пущают – и никто ни за что не отвечает": в сети смеются над "открытием" Египта для туристов

Шоу-бизнес 1 день назад

Боль невыносимая: Соседова в Беларуси спасли врачи

Шоу-бизнес 1 день назад

“Угостила круассаном и попросила расстегнуть платье”: молодой актер обвинил в домогательствах 67-летнюю Елену Проклову

Шоу-бизнес 1 день назад

“В приступе ревности, могу разрушить всё вокруг”. Эмин Агаларов назвал Собчак три причины расставания с Аленой Гавриловой

Культура и ТВ 1 день назад

Роксана Бабаян: Миша играл, превозмогая болезнь

Шоу-бизнес 1 день назад

Певица с "двойным дном" вновь окажется на сцене: МХАТ продлил контракт с Бузовой

Культура и ТВ 1 день назад

Гроб с Мамоновым не поместился в могилу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика