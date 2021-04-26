"Сметем Настюху с топа": бывшего мужа Макеевой уличили в романе с Ларисой Долиной

Актера Глеба Матвейчука в последнее время стали все чаще видеть в компании Ларисы Долиной. На «Славянском базаре в Витебске» они тоже были вместе. Две звезды вышли на сцену и спели дуэтом. На сцене они смотрелись так убедительно, что за кулисами вновь активизировались разговоры о том, что между ними – страстный роман.

Лариса Александровна всегда любила молодых мужчин. Сейчас она одинока: неужели действительно положила глаз на бывшего мужа Макеевой? Матвейчук впервые прокомментировал отношения с Ларисой Александровной.

– Может, сейчас сметем Настюху с топа, – говорит Матвейчук.

А после добавляет: от общения с Долиной он получает большое удовольствие. Но отношения у них – исключительно дружеские.

– Лариса Александровна – богиня сцены, – говорит артист. – Я настолько счастлив, что у нас около десяти дуэтов. Для меня это огромный опыт, потому что профессионалы сейчас очень редко встречаются.

Лариса Александровна – человек, у которого можно учиться постоянно.

Напомним, что после развода с Макеевой Матвейчук недолго горевал в одиночестве. Он вновь женился, у него родился ребенок. Общение с бывшей он не поддерживает. Уверяет, что не следит за ее жизнью и даже отписался в социальных сетях.

– У нас разные целевые аудитории, – объясняет свой поступок сам Глеб.