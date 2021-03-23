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Долина, Басков и Носков едут на "Славянский базар в Витебске"

В Беларуси стартует 30-й Международный фестиваль искусств

Фото: Георгий Данилов/Global Look Press

Славянский базар, 2008 год

В соседней Белоруссии озвучили программу грядущего фестиваля «Славянский базар в Витебске». В этом году главный музыкальный форум лета стартует 15 июля.

В этот день на сцене Летнего амфитеатра пройдёт церемония вручения специальной награды президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию», а после состоится гала-концерт, в котором примут участие Лариса Долина. Анита Цой, Хор Турецкого, Николай Басков, Стас Пьеха, Слава и другие знаменитости, которые, как известно, любят приезжать в Беларусь.

Программа грядущего фестиваля весьма насыщенна. Главным событием по традиции станет Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск 2021» и детский музыкальный конкурс.

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Порадуют зрителей и традиционные проекты, среди которых гала-концерт в рамках для Союзного государства «Душа народа – песня».

17-июля в Витебске пройдёт и всеми любимый концерт «Золотой хит». В нём примут участие Лариса Долина, Роза Рымбаева, Игорь Корнелюк, Алиса Мон, Ирина Шведова и другие.

В рамках концерта «Ритмы лета» на сцену поднимутся молодые звёзды – исполнитель хита «Ягода-Малинка» Хабиб, а также Артем Качер, группа Dabro и другие.

Закроется фестиваль большим гала-концертом, на котором выступят Сергей Пенкин, Игорь Корнелюк, Александр Панайотов, Димаш… Главным событием станет выступление Николая Носкова, который постепенно приходит в себя после тяжёлой болезни. Кстати, на 19-е июля в Витебске запланирован его сольник.

Репортажи с международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» читайте на Sobesednik.ru, начиная с 15-го июля.

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