Долина, Басков и Носков едут на "Славянский базар в Витебске"

Порадуют зрителей и традиционные проекты, среди которых гала-концерт в рамках для Союзного государства «Душа народа – песня».

17-июля в Витебске пройдёт и всеми любимый концерт «Золотой хит». В нём примут участие Лариса Долина, Роза Рымбаева, Игорь Корнелюк, Алиса Мон, Ирина Шведова и другие.

В рамках концерта «Ритмы лета» на сцену поднимутся молодые звёзды – исполнитель хита «Ягода-Малинка» Хабиб, а также Артем Качер, группа Dabro и другие.

Закроется фестиваль большим гала-концертом, на котором выступят Сергей Пенкин, Игорь Корнелюк, Александр Панайотов, Димаш… Главным событием станет выступление Николая Носкова, который постепенно приходит в себя после тяжёлой болезни. Кстати, на 19-е июля в Витебске запланирован его сольник.

Репортажи с международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» читайте на Sobesednik.ru, начиная с 15-го июля.