Сегодня, в 12:40

"Коньяк с утра?" Губерниев на "Славянском базаре" поразил изможденным внешним видом

Дмитрий в Витебске отказался покупать женское нижнее белье

Фото: Instagram

Знаменитости приезжают в Беларусь, где сегодня вечером состоится торжественное открытие фестиваля «Славянский базар в Витебске». На перроне звезд встречают журналисты, среди которых оказался и корреспондент Sobesednik.ru

Вчера в Беларусь пожаловали Тамара Гвердцители, хор Турецкого, Димаш и другие знаменитости. А сегодня в Витебск приехали Анита Цой, Стас Пьеха, Илона Броневицкая и Дмитрий Губерниев. Последний удивил встречавших его на перроне белорусов внешним видом. Он вышел на перрон в спортивных штанах и белой футболкой с черепом на груди. При этом лицо у Дмитрия было несколько помятым. Словно в поезде он провел весьма веселую ночь.

- Коньяк с утра? – пошутил кто-то из присутствующих, припомнив его недавний конфликт с Ольгой Бузовой. Сам Дмитрий, видимо, этого не слышал. Он заявил, что обожает приезжать в Беларусь.

- Я ждал приезда, чтобы поесть драников, - заявил Губерниев, а потом добавил, что обязательно пройдется по местным магазинам. Как оказалось, для него это – традиция.

- Пойду сегодня в местный ЦУМ за продукцией Брестского чулочно-носочного комбината, - заявил телеведущий. - Там еще и женское белье продается. Но его покупать не буду. Не знаю, кому это и как брать.

Напомним, что сегодня в Витебске ждут также приезда Ларисы Долиной и Николая Баскова. Золотой голос России удостоится заложения именной звезды на площади местного Летнего амфитеатра, а после получит спецприз из рук президента Александра Лукашенко.

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