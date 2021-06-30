"Бог ей судья": бывший муж Макеевой рассказал об отношениях с актрисой

Глеб Матвейчук стал одним из участников «Славянского базара в Витебске». В Беларуси певец появился обновленным. После развода с Анастасией Макеевой он изменил имидж, отрастил усики и стал более брутальным.

Об отношениях с Макеевой Матвейчук предпочитает не говорить. Впрочем, уйти от напора журналистов в Витебске ему не удалось. Глеб не скрывает: после развода никаких контактов с Макеевой у него нет.

– Мы не общаемся с ней, – заявил Глеб. – Я думаю, что она счастлива, и Слава Богу.

– Она счастлива, что стала героиней всех ток-шоу?

– Я не знаю, как она счастлива. Все хорошо, наверное.

– Она всегда любила скандалы, да?

– Все я пошел!

– Вы не волнуетесь за нее? Столько нападок сейчас в ее адрес!

– Я никак не волнуюсь: у каждого свой путь. Бог судья каждому. В данном случае я не могу что-либо говорить.

У каждого свой путь. Люди встречаются, люди влияют друг на друга, происходит какой-то обмен опытом. А дальше, если они разводятся, то идут разными дорогами.

Матвейчук уверяет: за жизнью бывшей он следит. Глеб даже отписался от нее в социальных сетях. «У нас разные целевые аудитории» – объяснил свой поступок артист.