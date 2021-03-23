"Меня нужно сжечь на костре?!" Анастасии Макеевой угрожают расправой

Известной актрисе угрожают расправой

Конфликт между актрисой Анастасией Макеевой и экс-женой ее нынешнего мужа Романа Малькова продолжает набирать обороты. Женщины «обмениваются любезностями» не только на телеэфирах, но и в социальных сетях. Макеева считает, что Светлана Малькова только строит из себя несчастную брошенку, а на самом деле наживается на всей этой истории, забывая о психике своих детей. Подробности актриса рассказала в беседе с Sobesednik.ru.

Напомним, что со Светланой нынешний муж Макеевой прожил в браке 17 лет. У пары есть четверо детей. По словам Мальковой, о романе ее мужа с Анастасией она узнала случайно – прошлой осенью дети увидели папу в отражении очков Макеевой на видео с ее странички в социальной сети. Ролик был записан во время путешествия Анастасии и Романа на Алтай. Сама звезда реагирует на это все с улыбкой.

– Это просто смешно. Светлана утверждает, что ее дети на тот момент вообще не были знакомы со мной, – недоумевает 39-летняя Макеева. – У меня в день бывает по 40 сторис, и при этом дети якобы в отражении моих очков увидели папины шорты и поняли, что это он! Это абсурд!

– Как было на самом деле?

– Могу вам показать билеты, которые подтвердят, что на Алтай с Ромой мы летали с первого по десятое сентября. А переговоры со Светой о разводе он начал вести уже с начала августа. Со всеми детьми Романа я знакома с конца лета. Света ведет себя, как обиженный девятилетний ребенок! У многих были разводы, обиды, поражения. Но должны же быть границы! Я никому не лгу, ни перед кем не виновата. Признаю, что вступила в отношения с человеком, который был обременен браком. Но я приняла его ухаживания только после его откровенного разговора с женой, состоявшегося в моем присутствии.

Как бы там ни было, Роман все же развелся со Светланой и сделал предложение Анастасии. В конце мая состоялась свадьба влюбленных. Старший сын Мальковых живет с отцом и его новой женой. С остальными детьми, по словам актрисы, экс-жена ее мужа ему видеться запрещает.

– Светлана недавно сообщила, что хочет создать петицию о том, чтобы вас убрали с экранов за безнравственное поведение.

– Не в то время она родилась, чтобы собирать подписи под подобной петицией. Она занимается настоящим буллингом в интернете – подстрекает людей к физической расправе надо мной. Это наказуемо. Поэтому я наняла адвоката, который теперь будет это все контролировать. Публика Светы – это люди, которые не умеют культурно разговаривать. Они мне пишут: «Ты – бездетная тварь, шлюха, сдохни в одиночестве!» Что это за разговоры?

Я готова вести диалог с человеком, который задаст мне конструктивный вопрос, но не с теми, кто пишет: «Твоя мама – старая баба-яга, она умрет от рака!» Это разговор слепого с глухим. А все действия Светы направлены на то, чтобы создать себе имя! Свете кажется, что она – вторая Юлия Барановская, которую в свое время бросил Андрей Аршавин.

Ей кажется, что внимание, которое на нее сейчас свалилось – это настоящий успех и звездная жизнь. Но если бы моя фамилия не фигурировала в постах Светы, она и Роман никому и не были бы интересны. Причем пишет Света посты несамостоятельно. Если вы посмотрите ее прямые эфиры в интернете, то увидите, что речь у нее несвязная, не обогащенная речевыми оборотами. Она весьма примитивно выражает свои мысли и все время посмеивается, будто у нее есть проблемы с нервной системой. Но посты у нее красноречивые.

– Кто же пишет за нее эти посты?

– Есть молодой человек, с которым она переписывается. Этот самый мужчина в прошлом два с половиной года переписывался со мной, но мы так и не встретились.

Потом вообще выяснилось, что он выдает себя за другого. Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня. Вот поэтому теперь он стал другом Светы. Мои родители даже подавали на него заявление, он находится в международном розыске.

Его физическое местонахождение никому не известно. Но он выдает себя за разных симпатичных молодых людей, он очень образованный. Он обеспеченный – может прислать женщине дорогую сумочку, купить новый телефон, оплатить поездку за границу. Для него это игра. Он так эмоционально подпитывается. Но он никогда не встретится с женщиной, с которой ведет переписку.

– Получается, женщины легко влюбляются в этого мужчину?

– Да. Он очень хорошо знает психологию женщин, выискивает раненые, одинокие сердца, жаждущие любви, и окружает их вниманием. Мы ведь наивные. Нам кажется, что вот-вот этот красивый мужчина переступит порог с букетом цветов – и начнется настоящая красивая жизнь. Но на самом деле нам просто пускают пыль в глаза. Нынешнему другу Светы, видимо, нравится, что через нее у него есть возможность задеть меня.

– А вас задевают нелестные публикации в ваш адрес?

– У меня все так отболело, что вообще нет. Я счастлива в браке. Рядом со мной настоящий мужчина. Да, он не миллиардер, не власть имущий человек. Но Роман – реальный мужчина, которого можно потрогать за руку. Он всегда рядом, не отходит от меня, мы доверяем друг другу. Для меня нет большего подарка, чем он.

– По словам Светланы, Роман сейчас мало помогает детям финансово.

– А еще пишут, что он – алиментщик. Но по этому вопросу не было полноценного судебного процесса. Человек не может иметь задолженность по алиментам, которые еще не установлены судом. Пока только есть «хотелки» его бывшей жены. А она требует от него то 250 тысяч рублей, то 150, то 100, а потом вообще 300. Она просто говорит: «Я хочу, чтобы ты мне выслал столько-то денег, а с детьми я тебе, может быть, позволю общаться когда-нибудь, если захочу». У нее лозунг: «Я – мать четверых детей!» Но истинной матерью называется не та, кто физиологически смогла произвести ребенка на свет, а та, которая остается человечной по отношению к нему.

На шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она впервые за два месяца встретилась со своим старшим сыном Андреем, который живет с нами. Они находились в одной гримерке. На видео, которое ребенок потом опубликовал, она сидит в телефоне, а он кидает дротики. Света даже ни разу не подошла к сыну!

Кстати, пока она находится в Москве, ее дети в Словении раскиданы по разным знакомым, потому что там у них нет ни одного родственника (Светлана и Роман Мальковы вместе с детьми до всех событий проживали в Словении. – Ред.). И это при живом отце, который хочет их видеть, и бабушках с дедушками, любящих своих внуков. А Света приехала сюда становиться суперзвездой. При этом в Россию она возвращаться не хочет. На своей страничке пишет: «В Словении детям так хорошо в садике, не то что в этой говно-России!» То есть прослеживается циничный, материальный подход к ситуации.

– Говорят, что вы подкупили старшего сына мужа – Андрея, чтобы он встал на вашу сторону.

– Это смешно! В жизни мальчика ничего не изменилось. Он приехал с одним рюкзаком, в котором почти не было вещей. Я ему подарила только солнцезащитные очки и пообещала сводить к врачу, выровнять зубы, потому что ребенок просто стесняется улыбаться. И в чем мой подкуп? О какой красивой жизни идет речь, я понятия не имею.

– Как вы реагируете на то, что Светлана часто напоминает всем, что у вас самой нет детей?

– Она и правда постоянно твердит в мой адрес: «Ты хотя бы одного роди и до десяти лет вырасти!» Да, у меня нет детей. И что теперь? У меня есть диагноз, не получается пока. И что, теперь меня надо сжечь на костре, закопать в землю?! У 30 процентов женщин в России бесплодие. Ну, давайте всем им поставим клеймо на лбу! А сколько есть женщин с детьми, которые ведут себя, как антилюди! Я много раз видела на детской площадке матерей, которые кричат на своих детей, дают им поджопники, унижают их! В такие моменты стоишь и думаешь: «Господи, зачем она родила, если не может контролировать свой гнев?!»