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"Меня нужно сжечь на костре?!" Анастасии Макеевой угрожают расправой

Актриса рассказала Sobesednik.ru о том, что она думает по поводу разгоревшегося вокруг нее конфликта

Фото: Instagram

Известной актрисе угрожают расправой

Конфликт между актрисой Анастасией Макеевой и экс-женой ее нынешнего мужа Романа Малькова продолжает набирать обороты. Женщины «обмениваются любезностями» не только на телеэфирах, но и в социальных сетях. Макеева считает, что Светлана Малькова только строит из себя несчастную брошенку, а на самом деле наживается на всей этой истории, забывая о психике своих детей. Подробности актриса рассказала в беседе с Sobesednik.ru.

Напомним, что со Светланой нынешний муж Макеевой прожил в браке 17 лет. У пары есть четверо детей. По словам Мальковой, о романе ее мужа с Анастасией она узнала случайно – прошлой осенью дети увидели папу в отражении очков Макеевой на видео с ее странички в социальной сети. Ролик был записан во время путешествия Анастасии и Романа на Алтай. Сама звезда реагирует на это все с улыбкой.

– Это просто смешно. Светлана утверждает, что ее дети на тот момент вообще не были знакомы со мной, – недоумевает 39-летняя Макеева. – У меня в день бывает по 40 сторис, и при этом дети якобы в отражении моих очков увидели папины шорты и поняли, что это он! Это абсурд!

Как было на самом деле?

– Могу вам показать билеты, которые подтвердят, что на Алтай с Ромой мы летали с первого по десятое сентября. А переговоры со Светой о разводе он начал вести уже с начала августа. Со всеми детьми Романа я знакома с конца лета. Света ведет себя, как обиженный девятилетний ребенок! У многих были разводы, обиды, поражения. Но должны же быть границы! Я никому не лгу, ни перед кем не виновата. Признаю, что вступила в отношения с человеком, который был обременен браком. Но я приняла его ухаживания только после его откровенного разговора с женой, состоявшегося в моем присутствии.

Как бы там ни было, Роман все же развелся со Светланой и сделал предложение Анастасии. В конце мая состоялась свадьба влюбленных. Старший сын Мальковых живет с отцом и его новой женой. С остальными детьми, по словам актрисы, экс-жена ее мужа ему видеться запрещает.

Светлана недавно сообщила, что хочет создать петицию о том, чтобы вас убрали с экранов за безнравственное поведение.

– Не в то время она родилась, чтобы собирать подписи под подобной петицией. Она занимается настоящим буллингом в интернете – подстрекает людей к физической расправе надо мной. Это наказуемо. Поэтому я наняла адвоката, который теперь будет это все контролировать. Публика Светы – это люди, которые не умеют культурно разговаривать. Они мне пишут: «Ты – бездетная тварь, шлюха, сдохни в одиночестве!» Что это за разговоры?

Я готова вести диалог с человеком, который задаст мне конструктивный вопрос, но не с теми, кто пишет: «Твоя мама – старая баба-яга, она умрет от рака!» Это разговор слепого с глухим. А все действия Светы направлены на то, чтобы создать себе имя! Свете кажется, что она – вторая Юлия Барановская, которую в свое время бросил Андрей Аршавин.

Ей кажется, что внимание, которое на нее сейчас свалилось – это настоящий успех и звездная жизнь. Но если бы моя фамилия не фигурировала в постах Светы, она и Роман никому и не были бы интересны. Причем пишет Света посты несамостоятельно. Если вы посмотрите ее прямые эфиры в интернете, то увидите, что речь у нее несвязная, не обогащенная речевыми оборотами. Она весьма примитивно выражает свои мысли и все время посмеивается, будто у нее есть проблемы с нервной системой. Но посты у нее красноречивые.

Кто же пишет за нее эти посты?

– Есть молодой человек, с которым она переписывается. Этот самый мужчина в прошлом два с половиной года переписывался со мной, но мы так и не встретились.

Потом вообще выяснилось, что он выдает себя за другого. Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня. Вот поэтому теперь он стал другом Светы. Мои родители даже подавали на него заявление, он находится в международном розыске.

Его физическое местонахождение никому не известно. Но он выдает себя за разных симпатичных молодых людей, он очень образованный. Он обеспеченный – может прислать женщине дорогую сумочку, купить новый телефон, оплатить поездку за границу. Для него это игра. Он так эмоционально подпитывается. Но он никогда не встретится с женщиной, с которой ведет переписку.

Получается, женщины легко влюбляются в этого мужчину?

– Да. Он очень хорошо знает психологию женщин, выискивает раненые, одинокие сердца, жаждущие любви, и окружает их вниманием. Мы ведь наивные. Нам кажется, что вот-вот этот красивый мужчина переступит порог с букетом цветов – и начнется настоящая красивая жизнь. Но на самом деле нам просто пускают пыль в глаза. Нынешнему другу Светы, видимо, нравится, что через нее у него есть возможность задеть меня.

А вас задевают нелестные публикации в ваш адрес?

– У меня все так отболело, что вообще нет. Я счастлива в браке. Рядом со мной настоящий мужчина. Да, он не миллиардер, не власть имущий человек. Но Роман – реальный мужчина, которого можно потрогать за руку. Он всегда рядом, не отходит от меня, мы доверяем друг другу. Для меня нет большего подарка, чем он.

По словам Светланы, Роман сейчас мало помогает детям финансово.

– А еще пишут, что он – алиментщик. Но по этому вопросу не было полноценного судебного процесса. Человек не может иметь задолженность по алиментам, которые еще не установлены судом. Пока только есть «хотелки» его бывшей жены. А она требует от него то 250 тысяч рублей, то 150, то 100, а потом вообще 300. Она просто говорит: «Я хочу, чтобы ты мне выслал столько-то денег, а с детьми я тебе, может быть, позволю общаться когда-нибудь, если захочу». У нее лозунг: «Я – мать четверых детей!» Но истинной матерью называется не та, кто физиологически смогла произвести ребенка на свет, а та, которая остается человечной по отношению к нему.

На шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она впервые за два месяца встретилась со своим старшим сыном Андреем, который живет с нами. Они находились в одной гримерке. На видео, которое ребенок потом опубликовал, она сидит в телефоне, а он кидает дротики. Света даже ни разу не подошла к сыну!

Кстати, пока она находится в Москве, ее дети в Словении раскиданы по разным знакомым, потому что там у них нет ни одного родственника (Светлана и Роман Мальковы вместе с детьми до всех событий проживали в Словении. – Ред.). И это при живом отце, который хочет их видеть, и бабушках с дедушками, любящих своих внуков. А Света приехала сюда становиться суперзвездой. При этом в Россию она возвращаться не хочет. На своей страничке пишет: «В Словении детям так хорошо в садике, не то что в этой говно-России!» То есть прослеживается циничный, материальный подход к ситуации.

Говорят, что вы подкупили старшего сына мужа – Андрея, чтобы он встал на вашу сторону.

– Это смешно! В жизни мальчика ничего не изменилось. Он приехал с одним рюкзаком, в котором почти не было вещей. Я ему подарила только солнцезащитные очки и пообещала сводить к врачу, выровнять зубы, потому что ребенок просто стесняется улыбаться. И в чем мой подкуп? О какой красивой жизни идет речь, я понятия не имею.

Как вы реагируете на то, что Светлана часто напоминает всем, что у вас самой нет детей?

– Она и правда постоянно твердит в мой адрес: «Ты хотя бы одного роди и до десяти лет вырасти!» Да, у меня нет детей. И что теперь? У меня есть диагноз, не получается пока. И что, теперь меня надо сжечь на костре, закопать в землю?! У 30 процентов женщин в России бесплодие. Ну, давайте всем им поставим клеймо на лбу! А сколько есть женщин с детьми, которые ведут себя, как антилюди! Я много раз видела на детской площадке матерей, которые кричат на своих детей, дают им поджопники, унижают их! В такие моменты стоишь и думаешь: «Господи, зачем она родила, если не может контролировать свой гнев?!»

Рубрика: Шоу-бизнес

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