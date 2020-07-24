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Анастасия Макеева о драке с бывшей женой мужа: У меня кровь текла по щеке!

Вокруг Анастасии Макеевой продолжают бушевать скандалы. Светлана Малькова утверждает, что звезда разрушила ее семью, а недавно и вовсе устроила драку. Правда, заявила, что она произошла по вине Макеевой. Анастасия рассказала, что было на самом деле.

Фото: Instagram

Анастасия Макеева с Романом

Потасовка у Малахова закончилась в отделении полиции

Нынешний супруг Макеевой Роман Мальков прожил со Светланой в браке 17 лет. У них четверо детей. По словам Светланы, причиной их развода послужило знакомство ее экс-супруга с Анастасией Макеевой. Сама актриса заявляет, что отношения в семье испортились задолго до ее появления в жизни Романа. Недавно все участники этого любовного треугольника появились на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

– Программа состоялась только потому, что я решила поддержать мужа, который раньше никогда не давал интервью, – говорит 39-летняя Макеева. – Он несколько месяцев терпел все обвинения, вранье и издевательства. Он понимал, что Светлана – женщина и ей, конечно, обидно. Но у них давным-давно не было никаких супружеских отношений. Просто Света вышла из зоны комфорта, так как раньше Роман ее обеспечивал. А теперь она поняла, что ей надо как-то дальше жить.

По словам Анастасии, ее муж никогда не отказывался от своих детей и готов им помогать. Актрису также возмущает то, что ее возлюбленного многие называют альфонсом, так как он женился на обеспеченной актрисе.

– Роман всегда содержал свою семью, состоящую из шести человек, – продолжает актриса. – А альфонс – это человек, который в принципе никогда не работал и ищет легкой жизни. Светлана же работала всегда ради своего удовольствия. Максимум зарабатывала 500 евро в месяц.

После съемок «Прямого эфира» на своей странице в соцсети Светлана сообщила о жуткой драке, которая якобы произошла между ней и соперницей. Малькова пожаловалась на звезду, которая, по ее словам, сама спровоцировала конфликт. Анастасия же рассказала нам свою версию.

– Драка – это увечья. А увечий нет ни у меня, ни у нее, – делится артистка. – Между нами произошла стычка. Дело в том, что на передаче Андрей Малахов сказал Светлане: «Давайте поговорим о детях!» Она ответила: «Пусть тогда Анастасия удалится из студии!» Я была готова уйти, но ведущий меня остановил. В итоге мы с Романом предложили Свете дружбу. Худой мир ведь лучше прекрасной войны! Я произнесла: «Хотите вы того или нет, но мы все в одной лодке!» Человек меня перебил, сказав, что со мной общаться не хочет.

По словам Макеевой, после съемок Малькова тут же ринулась получать гонорар за свое участие в шоу.

– Когда она выходила из бухгалтерии, я включила телефон и попыталась ее снять, – поясняет артистка. – Спросила: «Свет, а налоги ты платишь с полученной суммы за то, что опускаешь отца своих детей и собственного сына называешь продажным мальчиком, потому что он общается с папой?»

Когда артистка подошла поближе, Светлана и сама начала снимать соперницу.

– Светлана сказала: «Посмотрите, она меня снимает!» – описала картину Макеева. – И следующее ее движение – она меня ударила телефоном по лицу. Возможно, я бы ей и ответила, но у нас было много свидетелей. Нас тут же разняли. Потом приехала полиция, мы обе написали заявление. Она на меня, я на нее. Я поехала в участок, подала это заявление. Понимаю, что ей ничего не будет за то, что она меня ударила. Максимум – она заплатит небольшой штраф за административное нарушение.

По словам Анастасии, сразу же после инцидента Светлана написала их общей с Романом дочери, а потом сделала пост в интернете.

– Мы еще не ушли из студии, как Роман получил сообщение от своего ребенка: «Что у вас там происходит? Мама пишет, что ты ее таскал по коридору за волосы!» – вздыхает Макеева. – Но все видели, что мой муж Светлану даже пальцем не тронул. Я, конечно, порывалась дать ей сдачу, потому что у меня кровь текла по щеке. Но меня держали. Сейчас у меня на лице царапина. Неприятно, но я не умираю. После нашей стычки Света написала пронзительный пост в соцсети в стиле Дарьи Донцовой. Жаль, что люди не проверяют ее слова! Завтра она напишет, что я торгую младенцами на черном рынке, послезавтра я буду торговать наркотиками. Это смешно! Самое страшное, что страдают дети. Мне-то она не навредит, мужу бывшему она не сделает больно, так как он к ней уже ничего не чувствует. А вот то, что она лишает детей отца, настраивая их против него, – это действительно очень плохо!

Рубрика: Шоу-бизнес

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