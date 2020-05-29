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"Надо выгнать ее с ТВ!" Анастасия Макеева подралась с бывшей женой своего нового мужа

Светлана Малькова заявила, что актриса ударила ее по голове.

Фото: Instagram

Анастасия Макеева

Светлана Малькова заявила, что актриса ударила ее по голове.

Накануне скандальной съемки программы «Прямой эфир» с Анастасией Макеевой и ее новоиспеченным мужем Романом Мальковым в Москву срочно прилетела его бывшая супруга, которую он бросил с четырьмя детьми.

Светлана Малькова записала видео для ограниченного круга подписчиков и призналась, что больше не позволит Макеевой вторгаться в свою жизнь:

– Я приехала на встречу, вы поняли уже с кем. Я должна была это сделать, чтобы расставить все точки над I и прекратить всю эту ложь и поливание меня грязью... Посмотрим, что будет. Но я верю, что все будет хорошо.

Фото: Instagram

Однако сразу после эфира за кулисами разгорелся самый настоящий скандал с дракой. Об этом искренне поведала Светлана на следующий день.

– Вчера произошла очень нехорошая ситуация, сейчас, немного отойдя, проанализировав, я убедилась, какого же страшного человека мне Бог послал в виде испытания и с каким чудовищем я, оказывается, жила 17 лет. И я не могу понять, почему я не заметила раньше, какой это человек?

Светлана рассказала, как за кулисами программы ее поджидала Анастасия Макеева, которая снимала женщину на телефон, не давая прохода, и оскорбляла.

– Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая, я шла, терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход... Мне ничего не оставалось, как выкинуть ее телефон и толкнуть, как утверждает Макеева, я ее ударила, в тот момент я уже не помню, ударила я или нет, как она утверждает, все есть на видео.

После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали, поэтому я и сказала, что жалко волосы.  

Фото: Instagram
Светлана Малькова

Светлану поразило, что за всем происходящим спокойно наблюдали ее бывший муж и старший сын, который теперь живет с новой женой отца. А еще поведала, что целью этого скандала было закрытие Светлане выезда из России и лишение ее родительских прав.

Светлана в ответ обратилась к своим подписчикам с просьбой написать петицию, чтобы Макееву отстранили от ведущих ролей в театре и кино.

– Позор телевидения! – подытожила доведенная до отчаяния женщина.  
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