"Надо выгнать ее с ТВ!" Анастасия Макеева подралась с бывшей женой своего нового мужа

Однако сразу после эфира за кулисами разгорелся самый настоящий скандал с дракой. Об этом искренне поведала Светлана на следующий день.

– Вчера произошла очень нехорошая ситуация, сейчас, немного отойдя, проанализировав, я убедилась, какого же страшного человека мне Бог послал в виде испытания и с каким чудовищем я, оказывается, жила 17 лет. И я не могу понять, почему я не заметила раньше, какой это человек?

Светлана рассказала, как за кулисами программы ее поджидала Анастасия Макеева, которая снимала женщину на телефон, не давая прохода, и оскорбляла.

– Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая, я шла, терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход... Мне ничего не оставалось, как выкинуть ее телефон и толкнуть, как утверждает Макеева, я ее ударила, в тот момент я уже не помню, ударила я или нет, как она утверждает, все есть на видео.

После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали, поэтому я и сказала, что жалко волосы.