Вслед за Баталовым: Бастрыкин вернёт Зайцеву Дом моды?

Новость о том, что в Доме моды Славы Зайцева проводят проверку сотрудники Следственного комитета, произвела в мире моды настоящий фурор. Легендарный модельер сам попросил следователей выяснить подробности продажи части его Дома моды. Теперь дело Зайцева на контроле у Бастрыкина. О том, как проходит проверка, Sobesednik.ru рассказал друг модельера, продюсер Вадим Хусаинов.

– Решение написать заявление в Следственный комитет у Вячеслава Михайловича родилось не в один день, – говорит Хусаинов. – Нынешний управляющий Домом Моды Расул Ахметов выгнал всех сотрудников, обидел их, запугал, застращал.

А я их собрал на недавнем фестивале моды, который мы проводили вместе с Вячеславом Михайловичем. Там они посидели, поплакали, за ручки подержались. Ведь они столько времени провели вместе – стали уже как родными. Каждый сотрудник высказал своё мнение по поводу происходящего.

Зайцев всё принял к сведению. День подумал и принял решение написать заявление, чтобы следователи провели проверку.

По словам Хусаинова, Зайцев в шоке от того, что происходит сейчас с его некогда процветающим предприятием. Он надеялся, что сын Егор, который сейчас возглавляет Дом Моды, приумножит дело жизни отца, но в итоге все вышло по-другому. Дом Моды стоит закрытым, магазин не работает, новая одежда не производится.