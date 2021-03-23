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Вслед за Баталовым: Бастрыкин вернёт Зайцеву Дом моды?

Модельер надеется, что сделку по продажи здания в центре Москвы признают незаконной

Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

Новость о том, что в Доме моды Славы Зайцева проводят проверку сотрудники Следственного комитета, произвела в мире моды настоящий фурор. Легендарный модельер сам попросил следователей выяснить подробности продажи части его Дома моды. Теперь дело Зайцева на контроле у Бастрыкина. О том, как проходит проверка, Sobesednik.ru рассказал друг модельера, продюсер Вадим Хусаинов.

– Решение написать заявление в Следственный комитет у Вячеслава Михайловича родилось не в один день, – говорит Хусаинов. – Нынешний управляющий Домом Моды Расул Ахметов выгнал всех сотрудников, обидел их, запугал, застращал.

А я их собрал на недавнем фестивале моды, который мы проводили вместе с Вячеславом Михайловичем. Там они посидели, поплакали, за ручки подержались. Ведь они столько времени провели вместе – стали уже как родными. Каждый сотрудник высказал своё мнение по поводу происходящего.

Зайцев всё принял к сведению. День подумал и принял решение написать заявление, чтобы следователи провели проверку.

По словам Хусаинова, Зайцев в шоке от того, что происходит сейчас с его некогда процветающим предприятием. Он надеялся, что сын Егор, который сейчас возглавляет Дом Моды, приумножит дело жизни отца, но в итоге все вышло по-другому. Дом Моды стоит закрытым, магазин не работает, новая одежда не производится.

Фото: Global Look Press

– Вячеслава Михайловича очень задело, что часть Дом моды продали за копейки, – вздыхает Вадим. – Как я вам уже говорил, цена квартиры в Подмосковье дороже, чем продали недвижимости в центре Москвы. Они по документам продали по 170 тысяч рублей за квадратный метр. Остальное в чемодане получили. Мало того, что часть Дома моды продали, так и самого Зайцева лишили управления.

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– После встречи со своими сотрудниками Вячеслав Михайлович немного подумал и решил объявить о своём решении обратиться в Следственный комитет Егору и Расулу, – продолжает Вадим. – Он поехал в Дом моды, но их никого на месте не было. Вячеслав Михайлович немного подождал, а потом поехал в церковь причащаться. 

Кстати, где находится Егор, до сих пор неизвестно. Расул показал фотографию, что якобы они где-то вместе сидели, проводили совет директоров… Но на самом деле Егор нигде уже давно не появляется. Где он – никто не знает.

Хусаинов решение Зайева обратиться в Следственный комитет полностью поддерживает. Он уверен: таким образом можно спасти легендарный Дом моды.

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– На данный момент здание Дома моды разделили на 24 части, – уверяет Вадим. – Как вы думаете, для чего? Чтобы потом пустить с молотка. Обращение Зайцева в Следственный комитет – это последний шанс.

Работа уже началась. Следственный комитет изъял всю бухгалтерию Дома Моды, компьютеры. Бастрыкин взял дело на личный контроль. Там сейчас работает не один следователь, а целая группа. Я уверен, что проверка будет качественной.

Зайцев надеется, что его Дом Моды вскоре вернут. Хусаинов тоже не теряет надежды.

– Есть все шансы, что такое произойдёт, – говорит Вадим. – Если выяснится, что сделка по продаже Дома моды была осуществлена под давлением, что Вячеслава Михайловича ввели в заблуждение, то всё могут аннулировать. Такое мы уже проходили с Баталовыми, с Федосеевой-Шукшиной, которая едва не лишилась квартиры в Новой Москве, якобы подарив её Алибасову. Только благодаря тому, что ситуация была предана огласке, все разрешилось благополучно. Я надеюсь, что и с Зайцевым будет так же.

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