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"Славу Зайцева оставили без денег": модельер не получил после продажи Дома Моды ни копейки

"Куда ушли средства, остается только догадываться!" – вздыхает близкий друг дизайнера Вадим Хусаинов

Фото: Global Look Press

Вячеслав Зайцев не получил ни копейки после продажи части его Дома Моды. Об этом Sobesednik.ru на фестивале красоты, моды и таланта «Beauty Russia 2021» рассказал друг модельера и продюсер Вадим Хусаинов.  

Новость о продаже части Дома Моды Зайцева в светской тусовке обсуждают активно. Нынешний заместитель гендиректора Расул Ахметов уверял, что на полученные деньги были погашены серьезные долги – порядка сорока миллионов рублей. При этом озвучивать точную сумму, вырученную после продажи части помещений, Ахметов не стал. Хусаинов уверен: на это есть свои причины. 

– Деньги после продажи части Дома Моды Славы Зайцева пришли на счет, а сам модельер ими воспользоваться не может, – говорит Хусаинов. – Мы посчитали: нынешнее руководство Дома Моды продало здание за копейки. За один квадратный метр – 170 тысяч рублей.

Даже за МКАДОМ таких цен нет, а здесь здание в центре Москвы. Но самое главное: мало того, что они по дешевке продали, так из них сам Вячеслав Михайлович ничего не получил. Куда делись деньги, можно только догадываться.

По словам Хусаинова, Вячеслав Михайлович сильно переживает из-за упадка своего детища. Не исключено, что в ближайшее время там произойдут серьезные перемены.

– Совсем скоро будет решаться вопрос, – продолжает Вадим. – Либо что-то сдвинется, либо все умрет. Вячеслав Михайлович сказал, что взял время на раздумье и в ближайшее время примет решение.

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