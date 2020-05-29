"Это немыслимо": Славу Зайцева лишили управления собственным Домом Моды

Славу Зайцева продолжают сотрясать скандалы. На днях Вячеслав Михайлович впервые за долгое время вышел в свет – в частности, он появился на фестивале красоты, моды и таланта «Beauty Russia 2021». На вечере выяснились очередные нелицеприятные подробности продажи его Дома Моды.

– Фестиваль мы совместили с 39-летием Дома Моды Славы Зайцева, – рассказывает друг модельера, продюсер Вадим Хусаинов. – Пригласили и самого Вячеслава Михайловича, и близких ему людей – сотрудников, которые проработали с ним бок о бок десятки лет. Дружненько посидели.

Вячеслав Михайлович очень обрадовался, когда увидел своих сотрудников. С ними же поступили некрасиво: просто вышвырнули из Дома моды и все. А тут они первый раз за долгое время все вместе собрались. Сидели, словно голубки, за ручки держались.

Вячеслав Михайлович не скрывал переполнявших его эмоций. Поднявшись на сцену, он стал вручать грамоты своим сотрудникам, прослужившим ему верой и правдой долгие годы. Правда, награждаемых оказалось так много, что спустя время Вячеслав Михайлович попросил продолжить вручение грамот своего бывшего директора Николая Головина.

– Конечно, Вячеслав Михайлович сейчас слабоват, – вздыхает Хусаинов. – Он вчера устал. Они приехали на час раньше: было жарко, поэтому он и попросил Николая продолжить вручать грамоты.

Несмотря на праздник, дела в Доме Моды идут не так гладко. Легендарное здание в центре Москвы сейчас стоит закрытым. Недавно стало известно, что часть помещения нынешнее руководство продало.

– Проблема в том, что Вячеслава Михайловича лишили управления Домом Моды, – продолжает Вадим. – В свое время он подписал соответствующую бумагу, что генерального директора Дома Моды избирает совет директоров. А на сегодняшний день в него входят его сын Егор, Расул Ахмедов (нынешний управляющий – авт.), еще две женщины… У Вячеслава Михайловича всего одна шестая часть голоса. Даже если он захочет себя вновь назначить генеральным директором, уже не сможет.