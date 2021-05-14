Тяжелобольного Вячеслава Зайцева помощники втянули в новый скандал

Имя легендарного Вячеслава Зайцева продолжают сотрясать скандалы. Недавно в эфире «Пусть говорят» сообщили, что у Дома моды великого кутюрье имеется долг в размере 40 миллионов рублей. Узнав об этом, звездный дизайнер Аника Керимова в интервью Sobesednik.ru вызвалась спасти предприятие и заявила, что в случае необходимости может его выкупить.

Впрочем, благое намерение было принято нынешним руководством Дома моды Зайцева в штыки. Керимову обвинили в пиаре на имени кутюрье. Заместитель генерального директора Дома Моды Расул Ахмкетов, по его словам, навел справки и выяснил, что финансовое состояние самой Аники — удручающее. Мол, она якобы не то, что Дом моды Зайцева, а свою квартиру в Апрелевке (пригород Москвы – Прим. Sobesednik.ru) выкупить не может.

– Честно говоря, я даже не хочу комментировать всю эту чушь, которую прочитала, — говорит Аника.

– Все заявления этого человека свидетельствуют лишь о том, что Вячеслава Зайцева, на творчестве которого я выросла и которым всегда восхищалась, окружают дилетанты.

Человек, который хоть немного разбирается в моде, а тем более работает в этой сфере, должен прекрасно знать, кто такая Аника Керимова…

– Я не знаю, какие справки наводил помощник Зайцева, но я никогда не жила в Апрелевке и даже ни разу там не была. Я живу в хорошем доме за городом вместе с семьей. Мой Дом Моды функционирует уже 12 лет. У нас нет никаких долгов и никогда их не было. Мы смогли выстоять даже в непростые времена карантина, когда многие предприятия были закрыты... Мне бы хотелось, чтобы у Дома моды великого дизайнера дела шли так же. Я предложила помощь: вместе со своей командой вывести предприятие Зайцева на высокий уровень — тот, которого он заслуживает. Мы шьем много одежды: мое производство не справляется с объемами. Мы бы могли исполнять часть заказов в Доме моды Зайцева: обеспечим их работой и тем самым поможем выйти из кризисной ситуации. Не понимаю, почему мое предложение было воспринято в штыки.

– Горько осознавать, что Вячеслава Михайловича окружают люди, которые позволяют себе озвучивать ложь и неправду прилюдно, – продолжает Аника.

– Я жду извинений от помощника Зайцева: пусть звонит, я всегда открыта к диалогу. И не позволю очернять свое доброе имя, которое я зарабатывала годами. Если же это будет продолжаться, обращусь в суд.

– Обвинять меня в пиаре глупо и бессмысленно, – говорит Аника. – У меня нет пиарщиков. Я даже не хожу на телевизионные шоу: у меня нет на это времени. Я работаю с утра и до утра. Сейчас занимаюсь разработкой свадебного платья для грядущего торжества Азизы, недавно пошили несколько концертных нарядов для Наташи Королевой. Помощникам Вячеслава Михайловича желаю такой же востребованности.