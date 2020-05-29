Владимир Фриске: "Моя единственная мечта – увидеть внука и все ему рассказать"

В годовщину смерти певицы Шепелев снова не пришел, более того, в этот день телеведущий делился с подписчиками мечтами об отпуске.

– Он приходит, когда ему выгодно, – отвечает кому-то сестра Жанны Наталья.

Ольга Орлова, близкая подруга Фриске, шесть лет неизменно 15 июня приходит на кладбище, девушка поддерживает родителей. В какой-то момент мама Фриске Ольга Владимировна упомянула, что устала от звонков представителей СМИ, которые спрашивают ее о Шепелеве, как было, когда его передачу на ТНТ перестали показывать. Орлова поддержала Фриске, сказав, что и она отказала в комментариях многим журналистам. По словам телеведущей, она не удивилась, что новый проект Шепелева не выстрелил:

«Он ведь очень злой сам по себе, чтобы вести детскую передачу».

Владимир Борисович каждый год встречает всех на кладбище с улыбкой, каждого провожает к столу, щедро угощает всем имеющимся, даже за нами чуть ли не бегал с тарелкой фруктов. Но скорбь с лица отца артистки не ушла, все его разговоры были о Платоне.

– Моя единственная мечта – дожить до того, как увижу внука, и все ему рассказать, – говорит дрожащим голосом Фриске. – Меня сейчас вообще ничего не интересует, кроме того, как решить вопрос с Платоном, люди занимаются этим, но я потерял веру, если честно.

Я уже много лет не видел его, с той самой встречи, где мы видели ребенка издалека в присутствии психолога, приставов и прочих. Фото показывает порой Наташка, ей присылают поклонники Жанны или случайные люди, кто встречает Платона. Нам он постоянно снится, мне и Оле, потом рассказываем друг другу, как его видели во сне.

Я уверен, что Платон не забудет маму, посмотрите на него, он же так на нее похож, у него мои руки, моя осанка, парень будет высоким. Все, что у меня есть, будет переписано на Наташку и на Платона, больше у нас с женой никого нет. Платошка, мы тебя очень любим, и знай, мы все оставляем тебе, – не сдержав слезы, сказал Фриске.

По словам Владимира Борисовича, его удивили новости про якобы проигранный суд Шепелеву –ведь они ничего у него и не требовали, только были против продажи 1/3 доли в квартире их дочери. Как оказалось, представители Шепелева давно уговаривают родителей продать свою долю телеведущему, либо продать квартиру и поделить деньги, но Фриске этого ни за что не сделают, ведь это единственное, что останется Платону от матери.

– Мы могли бы давно продать или сдать свою долю, но эти 2/3 доли в квартире Жанны принадлежат Платону, – говорит Владимир Фриске. – Хоть люди и говорят, что я жил и живу за счет дочери, я всю жизнь работаю, до сих пор занимаюсь небольшим бизнесом в Дубае, на это и живем.

В последнее время поклонники артистки заметили, что отец покойной сильно похудел.

– Есть такой момент, хочу заняться здоровьем и провериться у врачей, все-таки уже 69 лет, – говорит Фриске. – Симптомы есть нехорошие, помимо похудения, но в целом, думаю, все хорошо, а если и нет, быстрее к Жанне отправлюсь.