Владимир Фриске: "Моя единственная мечта – увидеть внука и все ему рассказать"

Каждое 15 июня вот уже шесть лет семья Жанны Фриске проводит на Николо-Архангельском кладбище. Здесь собираются родители, сестра, близкая подруга Ольга Орлова, друзья семьи и поклонники, которых становится с каждым годом все меньше.
Наш корреспондент узнал, как живет семья певицы, надеются ли они на встречу с внуком и поменялись ли как-то отношения близких Жанны и вдовца певицы телеведущего Дмитрия Шепелева.
Общественность до сих пор спорит, кто прав, кто виноват в скандале между родителями Жанны и отцом ее единственного сына Платона. Одни поддерживают первых, другие считают, что они наживались на имени дочери при жизни и после ее смерти, оправдывая нежелание Шепелева показывать сына бабушке и дедушке. Семья Фриске не видела Платона около пяти лет, даже фото мальчика, единственного, что осталось от их Жанны, они посмотреть не могут. В соцсетях всех близких певицы телеведущий заблокировал.
Чужая семья – потемки, поэтому судить ту или иную сторону, не зная всей истории, смысла нет. Однако всех поклонников Жанны Фриске мучает один вопрос: почему Шепелев не появляется на кладбище матери своего сына, о которой даже написал книгу. По пути к последнему пристанищу певицы мы поговорили с работниками кладбища.
– Нет, мы его и не видели здесь ни разу, ребенка уж тем более, – говорят сотрудники кладбища. – Люди постоянно приходят, не только члены семьи, но и поклонники, за могилой ухаживают и наши сотрудники, там всегда идеальная чистота – близкие позаботились об этом.
Вот у Риммы Марковой, народной артистки, до сих пор даже памятника нет, а уже шесть лет прошло с ее смерти, да и не приходит никто, по крайней мере, мы не видели.
В годовщину смерти певицы Шепелев снова не пришел, более того, в этот день телеведущий делился с подписчиками мечтами об отпуске.
– Он приходит, когда ему выгодно, – отвечает кому-то сестра Жанны Наталья.
Ольга Орлова, близкая подруга Фриске, шесть лет неизменно 15 июня приходит на кладбище, девушка поддерживает родителей. В какой-то момент мама Фриске Ольга Владимировна упомянула, что устала от звонков представителей СМИ, которые спрашивают ее о Шепелеве, как было, когда его передачу на ТНТ перестали показывать. Орлова поддержала Фриске, сказав, что и она отказала в комментариях многим журналистам. По словам телеведущей, она не удивилась, что новый проект Шепелева не выстрелил:
«Он ведь очень злой сам по себе, чтобы вести детскую передачу».
Владимир Борисович каждый год встречает всех на кладбище с улыбкой, каждого провожает к столу, щедро угощает всем имеющимся, даже за нами чуть ли не бегал с тарелкой фруктов. Но скорбь с лица отца артистки не ушла, все его разговоры были о Платоне.
– Моя единственная мечта – дожить до того, как увижу внука, и все ему рассказать, – говорит дрожащим голосом Фриске. – Меня сейчас вообще ничего не интересует, кроме того, как решить вопрос с Платоном, люди занимаются этим, но я потерял веру, если честно.
Я уже много лет не видел его, с той самой встречи, где мы видели ребенка издалека в присутствии психолога, приставов и прочих. Фото показывает порой Наташка, ей присылают поклонники Жанны или случайные люди, кто встречает Платона. Нам он постоянно снится, мне и Оле, потом рассказываем друг другу, как его видели во сне.
Я уверен, что Платон не забудет маму, посмотрите на него, он же так на нее похож, у него мои руки, моя осанка, парень будет высоким. Все, что у меня есть, будет переписано на Наташку и на Платона, больше у нас с женой никого нет. Платошка, мы тебя очень любим, и знай, мы все оставляем тебе, – не сдержав слезы, сказал Фриске.
По словам Владимира Борисовича, его удивили новости про якобы проигранный суд Шепелеву –ведь они ничего у него и не требовали, только были против продажи 1/3 доли в квартире их дочери. Как оказалось, представители Шепелева давно уговаривают родителей продать свою долю телеведущему, либо продать квартиру и поделить деньги, но Фриске этого ни за что не сделают, ведь это единственное, что останется Платону от матери.
– Мы могли бы давно продать или сдать свою долю, но эти 2/3 доли в квартире Жанны принадлежат Платону, – говорит Владимир Фриске. – Хоть люди и говорят, что я жил и живу за счет дочери, я всю жизнь работаю, до сих пор занимаюсь небольшим бизнесом в Дубае, на это и живем.
В последнее время поклонники артистки заметили, что отец покойной сильно похудел.
– Есть такой момент, хочу заняться здоровьем и провериться у врачей, все-таки уже 69 лет, – говорит Фриске. – Симптомы есть нехорошие, помимо похудения, но в целом, думаю, все хорошо, а если и нет, быстрее к Жанне отправлюсь.
Владимир Борисович каждый год встречает всех на кладбище с улыбкой, каждого провожает к столу, щедро угощает всем имеющимся, даже за нами чуть ли не бегал с тарелкой фруктов. Но скорбь с лица отца артистки не ушла, все его разговоры были о Платоне.
– Моя единственная мечта – дожить до того, как увижу внука, и все ему рассказать, – говорит дрожащим голосом Фриске. – Меня сейчас вообще ничего не интересует, кроме того, как решить вопрос с Платоном, люди занимаются этим, но я потерял веру, если честно.
Я уже много лет не видел его, с той самой встречи, где мы видели ребенка издалека в присутствии психолога, приставов и прочих. Фото показывает порой Наташка, ей присылают поклонники Жанны или случайные люди, кто встречает Платона. Нам он постоянно снится, мне и Оле, потом рассказываем друг другу, как его видели во сне.
Я уверен, что Платон не забудет маму, посмотрите на него, он же так на нее похож, у него мои руки, моя осанка, парень будет высоким. Все, что у меня есть, будет переписано на Наташку и на Платона, больше у нас с женой никого нет. Платошка, мы тебя очень любим, и знай, мы все оставляем тебе, – не сдержав слезы, сказал Фриске.
По словам Владимира Борисовича, его удивили новости про якобы проигранный суд Шепелеву –ведь они ничего у него и не требовали, только были против продажи 1/3 доли в квартире их дочери. Как оказалось, представители Шепелева давно уговаривают родителей продать свою долю телеведущему, либо продать квартиру и поделить деньги, но Фриске этого ни за что не сделают, ведь это единственное, что останется Платону от матери.
– Мы могли бы давно продать или сдать свою долю, но эти 2/3 доли в квартире Жанны принадлежат Платону, – говорит Владимир Фриске. – Хоть люди и говорят, что я жил и живу за счет дочери, я всю жизнь работаю, до сих пор занимаюсь небольшим бизнесом в Дубае, на это и живем.
В последнее время поклонники артистки заметили, что отец покойной сильно похудел.
– Есть такой момент, хочу заняться здоровьем и провериться у врачей, все-таки уже 69 лет, – говорит Фриске. – Симптомы есть нехорошие, помимо похудения, но в целом, думаю, все хорошо, а если и нет, быстрее к Жанне отправлюсь.
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Рубрика: Шоу-бизнес