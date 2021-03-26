"Подкалываете?": отец Фриске жестко отреагировал на рождение второго сына Шепелева

Появление на свет нового ребенка телеведущего совпало с судебными разбирательствами с родителями его покойной жены.

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Сына телеведущему подарила возлюбленная – дизайнер Екатерина Тулупова. О счастливом событии Шепелев сообщил на своей странице в Instagram, где даже уже опубликовал свое фото с новорожденным на руках. Sobesednik.ru дозвонился до дедушки старшего сыны Дмитрия, Владимира Фриске, чтобы узнать его отношение к тому, что у 7-летнего Платона теперь есть брат.

Для Екатерины Тулуповой новорожденный сын тоже является вторым ребенком. От предыдущих отношений у дизайнера есть дочь Лада. На фото с младенцем Шепелев не скрывает своего счастья.

«Добро пожаловать», – подписал трогательный снимок 38-летний счастливый отец.

По словам ведущего, и Платон, и Лада очень ждали появления малыша на свет. Но не все так безоблачно в этой семье. У ведущего продолжается конфликт с родителями покойной Жанны Фриске – мамы Платона.

Бабушка и дедушка уже давно не видели внука, так как Шепелев против этих встреч. К тому же семья Фриске судится с ведущим из-за московской квартиры дочери. Недавно родители певицы подали к Шепелеву очередной иск. Они хотят запретить Дмитрию совершать какие-либо сделки с долей Платона в этой квартире – мальчику принадлежит 1/3 этого жилья.

Помимо судебных разбирательств, Владимир Фриске не может простить Шепелеву отношения к его дочери во время того, как она страдала от смертельной болезни. По словам родителя звезды, ведущий называл Жанну толстой, не заботился о ней и приходил к ней в дом только ради сына.

Неудивительно, что появлению второго ребенка Шепелева Владимир Борисович не слишком обрадовался.