"Добро пожаловать!": Дмитрий Шепелев опубликовал фото новорожденного сына

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев после долгого разогрева публики, наконец, поделился отличной новостью – он и его избранница, дизайнер Екатерина Тулупова, стали родителями. Об этом Шепелев сообщил в своем Instagram, выставив фото с новорожденным и подписав его «Добро пожаловать!»

Ранее в феврале 38-летний Шепелев писал о том, что скоро ожидает пополнения в семействе: «Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение».

А сегодня утром шоумен в сториз намекал, что его ждет важный день.

Напомним, что Шепелев – вдовец, бывший муж Жанны Фриске, воспитывает 7-летнего сына Платона, а у Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений. Имя новорожденного сына родители пока не сообщают.

Дмитрий не стал закрывать Instagram от комментариев, поэтому сразу же посыпались поздравления. И первым стал шеф-повар Константин Ивлев.

«Спасибо, шеф!» – отреагировал Шепелев.

Также молодых родителей поздравили популярный парикмахер Егор Рябчик и сотрудники шоу телеканала ТНТ «Ты как я», где Шепелев работает ведущим.

Интересно, что некоторые подписчики не разглядели синих оттенков на фото и задали вопрос: «Кого родили?» Хотя вполне возможно, что они хотели узнать имя мальчика. Но пока получили только резонный ответ: «Ребенка!»