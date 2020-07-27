Дмитрий Шепелев показал подросшего сына и невесту на съемках нового шоу

Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу на ТНТ «Ты как я». По замыслу создателей, в гости к Шепелеву будут приходить известные семьи, с которыми он будет вести беседы, устраивать игры и конкурсы. В гостях у Дмитрия уже побывали Гавр, Стас Ярушин, Натан и другие селебрити.

На очередные съемки с актером Михаилом Башкатовым Шепелев пришел с сыном Платоном и новой возлюбленной Екатериной Тулуповой, заставив вздрогнуть всю съемочную группу.

Дело в том, что мальчик стал очень похож на звездную маму и растет невероятным красавцем.

«Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет. За Платоном, пока папа в кадре, присматривала невеста Димы — Екатерина, она была еще и со своей дочкой Ладой. Вся семья с интересом наблюдала за процессом, в перерывах дети весело носились по съемочному павильону», – рассказали «Стархиту» подробности присутствующие на съемочной площадке.

Сейчас Дмитрий утверждает, что с Екатериной он познакомился благодаря детям. Лада и Платон ходили в один детский сад и очень дружили. При этом в интервью Ксении Собчак Шепелев признавался, что изначально пару свел агрегатор на сайте знакомств, и встреча в саду стала подтверждением неслучайности всего происходящего.

Параллельно с карьерными достижениями Дмитрия и успехами в личной жизни продолжается череда судов за пропавшие деньги, которые жители России перечисляли на лечение Жанны Фриске и которые исчезли незадолго до ее смерти. Недавно отец Жанны отсудил у Шепелева 7 млн рублей и не собирается останавливаться.