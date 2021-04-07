Дмитрий Шепелев подарил сыну на день рождения череп и шокировал поклонников

Телеведущий поздравил сына с 8-летием, забыв упомянуть его покойную маму Жанну Фриске.

Молодой отец Дмитрий Шепелев, у которого не так давно появился второй ребенок, выложил трогательный пост по случаю 8-летия своего сына Платона от Жанны Фриске. Дмитрий признался, что уважает сына за его характер, гордится талантами и считает, что они больше, чем отец и сын, и больше, чем друзья.

Дмитрий купил праздничный торт для мальчика и украсил гостиную блестящими шарами. Однако шары вовсе не выглядели забавно: один из них был в виде восьмерки, а другой – в форме огромного черепа.

Фото: Instagram

Поклонникам показался странным такой выбор для маленького мальчика. Тем более, что его знаменитой мамы не стало всего 6 лет назад.

Не понравилось поклонникам и то, что Шепелев намеренно не упомянул Жанну в своем поздравлении: то ли чтобы не бередить старую рану, то ли чтобы не расстраивать свою новую супругу Екатерину.

– Хотелось бы, чтобы вы напомнили ещё и мать вашего сына. Нельзя забывать, кто его родил! – писали разгневанные подписчики.

А еще прямо в день рождения сына Шепелев зачем-то сообщил подписчикам, что собирается купить себе кроссовки за 99 000 рублей.

Фото: Instagram

Семья Жанны Фриске по-прежнему не может видеться с Платоном, и поздравить его они смогли лишь в Интернете. Так, сестра Жанны Наталья Фриске написала, что очень надеется на то, что племянник повзрослеет и сам захочет общаться с семьей своей матери. А еще выложила видео с Платоном, когда Жанна была еще жива.

– Мы знаем, ты очень талантливый, и этим ты пошёл в свою мамочку, – не стала скрывать Наталья. – Она очень любила, когда ты устраивал для неё миниконцерты с барабанами, танцевал. Желаю тебе, чтобы тебя окружали только верные друзья. А мы будем ждать, когда ты подрастешь... ты все поймёшь и придешь к нам. Знай, мы тебя любим и всегда помним и ждём тебя.