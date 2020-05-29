Ильинский Дмитрий
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Поход в загс не состоится, свадьба – может быть: Моргенштерн хочет десять детей

Артист рассказал нам о планах на будущее и поделился взглядами на необходимость преодолевать жизненные трудности

Фото: Агентство «Москва»

Моргенштерн и Дилара

Певец уверяет, что готов уже сейчас стать отцом

Один из самых скандальных исполнителей – рэпер Моргенштерн – готовится стать отцом. 23-летний музыкант на днях заявил, что мечтает о большом потомстве. Моргенштерн надеется, что наследников ему подарит его возлюбленная Дилара Зинатуллина. Впрочем, вести ее в загс парень не торопится. О том, почему планирует воспитывать детей в гражданском браке, Моргенштерн рассказал нашим корреспондентам.

Алишер, ты сейчас – самая обсуждаемая персона в шоубизнесе. Какие у тебя планы в дальнейшем?

– У меня нет планов: мне само все прилетает. Жизнь подарила мне суд и камень в почках. Казалось бы, можно поплакать. Я поплакал. Можно было расстроиться и остаться лежать в палате. Но я взглянул на это по-другому: для меня это не проблема, это возможность, которая дает мотивацию. Любая трудность – это возможность выйти из нее победителем. Всегда интересная игра.

Что тебе говорят врачи?

– Врачи говорят, что все у меня отлично и камешек выйдет естественным путем. Надеюсь, будет не так больно, как я об этом слышал. Но ведь и моя женщина однажды будет рожать, правильно? И я должен это прочувствовать! Хотя бы таким образом.

А что, ты уже хочешь детей?

– Конечно, я хочу детей, хочу семью. Мне хочется десять детей. Причем прямо сейчас, чтобы через двадцать лет сделать семейный лейбл и выиграть всю индустрию.

Подожди, какие дети, если ты еще даже не женился!

– Я не понимаю, зачем формальности? Когда ты обещаешь государству, что будешь любить человека всю жизнь... Я не думаю, что у меня будет когда-то поход в загс. А вот свадьба – может быть.

Детей тебе родит одна девушка? Еще совсем недавно ты говорил, что для парня большое количество женщин – это круто!

– Это и не круто, и не плохо. Просто бывает такой период, который каждый должен пройти. После него ты понимаешь, насколько это бесполезно. У меня такой период уже прошел.

Когда?

– Вчера. Я не хочу об этом говорить. Знаете, личная жизнь должна оставаться личной. Не всю же душу выворачивать!

В тему

«Сверху сказали наказать дурачка!»

Столичный суд на днях признал Моргенштерна виновным. В двух песнях 23-летнего исполнителя обнаружили пропаганду наркотиков. В результате рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сам Моргенштерн уверяет: задание привлечь его к ответственности было спущено сверху.

– Мы подавали тринадцать ходатайств, – рассказывает артист. – Например, чтобы вызвали свидетелей, чтобы моя возлюбленная высказалась. Но даже свидетелей суд не вызвал. Сначала я, честно, думал, что меня признают невиновным. Но потом в один момент мы поняли, когда нам отказывали в очевидных вещах, что, видимо, просто спущено сверху: наказать дурачка публично. Но и спасибо им за это.

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