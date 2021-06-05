Госпитализированный с камнем в почке Моргенштерн прибыл на премию Муз-ТВ на коляске

Эпатажный рэпер Моргенштерн прибыл на вручение наград премии канала Муз-ТВ в инвалидной коляске, сообщает StarHit.

Утром СМИ сообщали, что музыкант был госпитализирован в больницу и у него подтвержден камень в почке. Артист должен был провести в стационаре несколько дней, но уже вечером оказался на красной ковровой дорожке звездного события.

Помогаю передвигаться Моргенштерну личные ассистенты. В обращении к ведущим он подтвердил, что намерен взять все четыре тарелки в номинациях, где значится. За первой тарелкой его вывозил коллега по сцене Тимати.

Кстати, на суд, где певца признали виновным в пропаганде наркопотребления в двух песнях, Моргенштерн уже явился, опираясь на трость. Но на сцене Муз ТВ Алишер уже передвигался бравой походкой и требовал вывести на экраны данные о количестве голосов по номинации «Лучший исполнитель», в которой выиграл Артур Пирожков.