"Есть три буквы. И вам дорога туда": Моргенштерн оскандалился с благотворительностью

Эпатажный певец с татуировкой 666 на лбу в очередной раз спровоцировал скандал вокруг своего имени. Всего неделю назад Моргернштерна обсуждали в связи с выходом его клипа с развратными танцами в католическом храме, и вот – новый повод для обсуждения.

На этот раз певец пожертвовал сумму в 666 666 рублей благотворительному фонду «Наши дети» в республике Башкортостан. И снова не преминул пощекотать нервы моралистам и праведникам. Сумма, которую перевел Моргенштерн, у многих ассоциируется с числом зверя и дьяволом.

На певца тут же набросились поклонники, обвинив его в грубой насмешке над сиротами, оскорблении чувств верующих и пропаганде сатанизма, на что сам Алишер Валеев резко послал всех святош куда подальше.

– Переводишь деньги на благое дело, а они видят в этом какой-то пиар, сатанизм и скрытый смысл. Если я любому святому комментатору предложу 666 666 рублей, они на меня молиться будут! – сообщил певец.

– И вообще, 666 – это просто цифры. Если вы боитесь цифр, сходите к врачу реально. А еще есть три буквы. И вам дорога туда.

Несомненно, 666 – это всего лишь цифры, и заниматься благотворительностью похвально. Однако Алишер все же лукавит, что решительно не понимает, о чем речь.

Кстати, в классической нумерологии сочетание трех шестерок – знак стабильности и финансового достатка. И судя по тому, как много зарабатывает Моргенштерн, вполне возможно, что он просто увлекается нумерологией.