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"Покупал на черный день": Кортнев лишился квартиры из-за ковида

Артист рассказал, что у не было особых сбережений, поэтому из-за пандемии он был вынужден продать квартиру в Москве

Фото: Global Look Press

Алексей Кортнев

Пандемия серьезно ударила по звездам шоубизнеса. Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев не выступал ровно шесть месяцев. Музыкант признается, что особых накоплений у него не было. Поэтому он вынужден был продать квартиру в Москве, чтобы погасить долги.

Незадолго до пандемии Алексей приобрел квартиру в Москве, в которой сейчас живет. Наличных средств у музыканта не оказалось, поэтому он взял жилье в ипотеку. До наступления самоизоляции Кортнев исправно платил по счетам. Но, когда остался без концертов, понял, что больше он это делать не сможет. Чтобы не залезать в долги, он нашел выход.

– Я продал другую квартиру, которую в свое время покупал на черный день, – рассказывает артист.

Кортнев признался, что продажа квартиры спасла его от задолженности перед банком. Музыкант не понимает, почему в непростое время банки не понижают ставки по ипотеке, ведь многие люди остались без заработка.

Сейчас артист уже начал выступать. Но если самоизоляция повторится, то он готов пойти работать в такси. Благо водительский стаж у него внушительный. Потому как больше квартир в Москве, кроме той, в которой он живет, у певца нет.

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