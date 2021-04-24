Нет денег даже на еду: стало известно о бедствиях и депрессии Сергея Зверева

Судьба известного российского парикмахера, шоумена, телеведущего, актера и певца, настоящего короля эпатажа отечественной сцены Сергея Зверева преподнесла ему немало сюрпризов. Чего стоит только ошеломительный взлет популярности артиста. Вот только в последние годы о Звереве слышно мало, да и на сцене или в студиях популярных шоу он практически перестал появляться.

Более того, в последнее время картина выглядит так, словно Зверев с каждым днем стремительно отдаляется не только от публичной жизни знаменитости, но и от своих поклонников, которые преданно ждут его триумфального возращения на сцену. Невзирая на то, что сам певец продолжает активно вести свою страничку в популярной социальной сети Instagram, на которую подписано около миллиона человек, о своей личной жизни и, тем более творческих планах он ни с кем не делится. Редкие публикации с модных показов, выступлений или светских раутов, разбавленные впечатляющими фотосессиями – вот и вся творческая активность Зверева на данный момент.

Происходящим с одним из самых эпатажных артистов в стране заинтересовались и журналисты. К примеру, сотрудники портала Popcake поговорили с хорошим приятелем знаменитого стилиста и даже выяснили у него информацию, которая, скорее всего, и не позволяет Сергею Звереву детально рассказывать о своей жизни за сценой. На условиях анонимности собеседник портала рассказал, что в жизни артиста наступили тяжелые времена.

«У него сейчас нет гастролей, а потому и заработок пропал. Кроме того, все салоны закрыты, так что жить приходится на сбережения. Он даже на красные дорожки ходит в старых нарядах. Но Сергей сильный и гордый, он никогда не станет просить помощи у коллег, между тем его положение можно назвать бедственным. Он в настоящей депрессии, в последний раз, когда я с ним виделся, у него денег не хватало даже на то, чтобы купить продукты», – приводит портал слова своего собеседника.