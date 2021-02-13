Сергей Зверев принял участие во встрече партии Захара Прилепина

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла встреча объединенной партии «Справедливая Россия – за правду» с деятелями культуры. Отчет со встречи публикует «Коммерсантъ».

На мероприятие в том числе прибыл стилист Сергей Зверев, который ранее сообщал, что готовится принять участие в думских выборах от республики Бурятии. Он же первым и взял слово.

Звезда считает, что в регионах по сей день есть огромные проблемы с доступом к культуре, в частности, из-за слабой обеспеченности интернетом.

Также он отметил, что в стране часто заброшенными стоят дворцы культуры.

«У меня душа болит за тех, у кого вообще ничего нет. Там, где люстры Swarovski и хорошие артисты приезжают, я радуюсь. Но тем, у кого ничего нет, надо помочь», — цитируют журналисты Зверева.

Также в Сети опубликовано видео со встречи, где во время фотосъемки у Зверева спрашивают, чей Крым. Артист отвечает: «Ну, почему вы так делаете», — а после ретируется.До этого он отметил, что артисты существуют для того, чтобы радовать людей, но не надо «ставить точку на себе любимом». Поэтому звезды могут использовать свой публичный ресурс для помощи людям.

«Меня народ знает, спроси у любого алкоголика на любой помойке. Настало такое время, что, чем я могу помочь, тем помогу», — говорит стилист в видео, опубликованном сообществом «Движение за правду».

Напомним, что партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и партия Захара Прилепина «За правду» подписали объединительный манифест в конце января.