Решетову жестко высмеяли за попытку стать "второй Бузовой"

После выхода финальной серии «Холостяка» с Тимати в главной роли активизировалась его бывшая партнерша Анастасия Решетова. Настя использует образ несчастной, но сильной брошенки.

Экс-жена Тимати сразу после финальной серии «Холостяка», где ее бывший выбрал жительницу Испании с русскими корнями Екатерину Сафарову, презентовала свой трек «Без него». Он посвящен расставанию с Тимуром Юнусовым. До этого Решетова давала интервью о своих отношениях с рэпером и признавалась в предательстве с его стороны.

Бывшая пассия Тимати и мать его ребенка эксплуатирует образ жертвы и сильной женщины, которая идет к успеху всему вопреки.

Образ не новый, его успешно на протяжении уже многих лет использует звезда «Дома-2» Ольга Бузова.

– У Решетовой это вообще не покатит, – говорит главный эксперт по «Дому-2» и Ольге Бузовой Рустам Солнцев. – Становление Ольги происходило на глазах у всей страны, становление Решетовой происходило по каким-то кроватям. Она поет? Я даже не представляю, как ее голос звучит.

Но сама Настя, похоже, верит в свой успех и даже заявила, что съезжает из роскошной квартиры Юнусова «в свое жилье».