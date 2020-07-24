Амбре Майя
Сегодня, в 11:58

"Отвратительно!" Артур Гаспарян прокомментировал появление Бузовой на сцене МХАТа

Музыкальный критик считает, что после показа спектакля "Чудесный грузин" театр должен повесить на свои двери большой амбарный замок

Фото: Global Look Press

Сегодня, 11 июня в МХТ имени Горького состоится долгожданная премьера спектакля «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина. Уже неделю об этом событии говорят все, так как одну из героинь в этом спектакле сыграет Ольга Бузова. Накануне премьеры был организован пресс-показ, на котором был замечен музыкальный критик Артур Гаспарян. Sobesednik.ru узнал его мнение об увиденном.

Стоит отметить, что большую часть своего пребывания на сцене в спектакле «Чудесный грузин» Ольга Бузова поет. И делает это она нарочно плохо, не попадая в ноты, так как играет шпионку, маскирующуюся под образом певицы кабаре по имени Бэлла Шанталь. Артуру Гаспаряну эта задумка пришлась совсем не по душе.

– Я очень рад, что попал на эту комедийную постановку. Мне кажется, что этот театр по своему уровню наконец-то дорос до уровня Ольги Бузовой, – с иронией произнес 58-летний критик. – Единственное, что должно сделать руководство театра после этого спектакля – повесить на свои двери большой амбарный замок.

Ходят слухи, что роль Бэллы Шанталь до Бузовой предлагалась и другим представительницам шоу-бизнеса. А именно, Валерии и Лолите Милявской.

– Большое счастье, что Валерия и Лолита отказались участвовать в этом спектакле, – продолжает Гаспарян. – Большего позора я не видел даже на премии «Муз-тв!».

 Артур также признался, что и в целом идея постановки его впечатлила лишь в отрицательном ключе.

– Я отвратительно отношусь к романтизации Сталина, – пояснил журналист. – Мне очень трудно представить себе какой-либо театр в Германии, который воспевал бы, или хотя бы устраивал подобного рода сентиментальные посиделки по поводу жизненного пути Адольфа Гитлера.

Так как Сталин и Гитлер являются одними из самых кровавых преступников и палачей 20 века, то подобные реминисценции этого театра с его режиссером выглядят более чем странными.

Тем более, что вот этот очень странный образ Сталина, который только что был показан, кроме недоумения ничего вызвать не может!

Фото: Global Look Press
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Культура и ТВ 6 минут назад

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполнят главные роли в сериале "Горбачев"

Шоу-бизнес 41 минуту назад

"Я разваливаюсь по частям!": Кудрявцеву спасёт от депрессии звёздный психолог

Культура и ТВ 1 час назад

"Главная новость страны сегодня – это Бузова во МХАТе!": певица ответила хейтерам

Культура и ТВ 1 час назад

"Обнаженная грудь Мороз – печальное зрелище": зрители раскритиковали постельные сцены с актрисой

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Причина серьезная": звезда ТНТ рассказала о расставании Бородиной с мужем

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Максаковой должна заняться ФСБ!" Соседов призвал посадить Марию за измену родине

Культура и ТВ 3 часа назад

Стала известна причина отмены рок-фестиваля "Нашествие" в 2021 году

Шоу-бизнес 5 часов назад

Нарколог о выступлении Бузовой: Это скорее похоже на вторую стадию опьянения

Спорт 6 часов назад

Хотелось бы не бороться, а играть в футбол: Дзюба о предстоящем матче с Бельгией

Культура и ТВ 6 часов назад

Обнаженная Дарья Мороз рассмешила отца на съемках новых "Содержанок"

Культура и ТВ 7 часов назад

Больной актер из "Убойной силы" попросил помочь ему деньгами на лечение вопреки желанию жены

Спорт 7 часов назад

Мостовой не поможет сборной РФ на Евро-2020 из-за положительного ковид-теста

Культура и ТВ 8 часов назад

Репетиция спектакля "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой. Фоторепортаж Sobesednik.ru

Шоу-бизнес 8 часов назад

Кристину Асмус разбудили посреди ночи, перепутав с Юлией Ауг

Культура и ТВ 9 часов назад

Сокуров требует отменить прокатные удостоверения: "Достаточно Уголовного кодекса"

Шоу-бизнес 11 часов назад

Соболь – это не только ценный мех: как «рикша» для проституток стал модным комиком

Спорт 12 часов назад

Матч-открытие Чемпионата Европы по футболу состоится сегодня в Риме

Культура и ТВ 13 часов назад

"У России шансы выйти в плей-офф очень небольшие!" Лоза дал прогноз по Евро-2020

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика