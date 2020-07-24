"Отвратительно!" Артур Гаспарян прокомментировал появление Бузовой на сцене МХАТа

Сегодня, 11 июня в МХТ имени Горького состоится долгожданная премьера спектакля «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина. Уже неделю об этом событии говорят все, так как одну из героинь в этом спектакле сыграет Ольга Бузова. Накануне премьеры был организован пресс-показ, на котором был замечен музыкальный критик Артур Гаспарян. Sobesednik.ru узнал его мнение об увиденном.

Стоит отметить, что большую часть своего пребывания на сцене в спектакле «Чудесный грузин» Ольга Бузова поет. И делает это она нарочно плохо, не попадая в ноты, так как играет шпионку, маскирующуюся под образом певицы кабаре по имени Бэлла Шанталь. Артуру Гаспаряну эта задумка пришлась совсем не по душе.

– Я очень рад, что попал на эту комедийную постановку. Мне кажется, что этот театр по своему уровню наконец-то дорос до уровня Ольги Бузовой, – с иронией произнес 58-летний критик. – Единственное, что должно сделать руководство театра после этого спектакля – повесить на свои двери большой амбарный замок.

Ходят слухи, что роль Бэллы Шанталь до Бузовой предлагалась и другим представительницам шоу-бизнеса. А именно, Валерии и Лолите Милявской.

– Большое счастье, что Валерия и Лолита отказались участвовать в этом спектакле, – продолжает Гаспарян. – Большего позора я не видел даже на премии «Муз-тв!».

Артур также признался, что и в целом идея постановки его впечатлила лишь в отрицательном ключе.

– Я отвратительно отношусь к романтизации Сталина, – пояснил журналист. – Мне очень трудно представить себе какой-либо театр в Германии, который воспевал бы, или хотя бы устраивал подобного рода сентиментальные посиделки по поводу жизненного пути Адольфа Гитлера.

Так как Сталин и Гитлер являются одними из самых кровавых преступников и палачей 20 века, то подобные реминисценции этого театра с его режиссером выглядят более чем странными.

Тем более, что вот этот очень странный образ Сталина, который только что был показан, кроме недоумения ничего вызвать не может!