Перанов Олег
12 часов назад

Появилось новое видео репетиции Бузовой в скандальном спектакле МХАТ

Тем временем Иосиф Пригожин рассказал, кого изначально планировали на роль, доставшуюся Ольге

Фото: стоп-кадр с видео репетиции Ольги Бузовой

Ольга Бузова на репетиции спектакля МХАТ «Чудесный грузин»

11 июня во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодости будущего вождя Страны Советов Иосифа Сталина.

Одну из ролей – певицу кабаре Бэллу Шанталь – играет бывшая участница реалити-шоу «Дом 2», а теперь ещё и певица Ольга Бузова.

Продюсер Иосиф Пригожин уже рассказал журналистам, что изначально эту роль предлагали его супруге – певице Валерии. Но не случилось. И вот роль досталась Бузовой. Гонорар «светской львицы» – около 500 тысяч рублей за два премьерных спектакля.

"МХАТ в моих глазах упал": в сети в шоке от гонорара Бузовой за спектакль

– Это такой шанс, это такое событие! Я испытываю ощущение счастья. Я прикоснулась к искусству! Ощущаю это каждый день, когда приезжаю во МХАТ, каждый день, когда занимаюсь с педагогами по актёрскому мастерству, по вокалу, по пластике, – поделилась со своими поклонниками в сети сама Ольга Бузова.

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