Появилось новое видео репетиции Бузовой в скандальном спектакле МХАТ

– Это такой шанс, это такое событие! Я испытываю ощущение счастья. Я прикоснулась к искусству! Ощущаю это каждый день, когда приезжаю во МХАТ, каждый день, когда занимаюсь с педагогами по актёрскому мастерству, по вокалу, по пластике, – поделилась со своими поклонниками в сети сама Ольга Бузова.