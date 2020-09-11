"Тимур женат на маме": звезды назвали причину расставания Тимати и Решетовой

Знаменитости активно рассуждают о том, почему Анастасия Решетова и Тимати больше не муж и жена.

О расставании коллег медийные лица не любят рассказывать, даже комментарии в соцсетях пишут с особой осторожностью. Многие блогеры, актрисы и подруги Решетовой оставили под ее постом короткие сообщения «Очень жаль» или грустные смайлы в виде разбитого сердца. Так, например, сделала телеведущая Ляйсан Утяшева.

Говоря о возможных причинах разрушения семьи, звездные и незвездные комментаторы выделили 3 мотива.

Одни упорно обвиняли во всем маму Тимати: «В это время Симона радостно открывает бутылку шампанского». Другие упрекали самого рэпера в несерьезности: «Мода такая пошла – сделать ребенка и бросить?» Третьи вообще считают, что Тимати и Решетова не расставались, а решили таким образом поднять волну интереса к самим себе: «Хотитие так же, как и Джиган с Самойловой, подписчиков собрать? Все это хайп!»

Блогер, ведущая успешных марафонов, близкий друг многих селебрити Елена Блиновская не смогла обойтись простым смайликом и ответила одной из подписчиц, которая винила во всем маму Тимати: «Пока, вероятнее всего, Тимур женат ещё на маме».

Джиган также не остался в стороне. Он отправил странный смайлик в виде смотрящих с удивлением глаз.

Сам же Тимати в ответ на огромный пост бывшей возлюбленной оставил ей в комментариях сердечко. Целое.