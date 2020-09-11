"Мы были лучшими любовниками": Решетова и Тимати окончательно расстались

Настя Решетова решила сделать откровенное заявление о разрыве с рэпером после 6 лет совместной жизни

Уже несколько месяцев ходят слухи о расставании любимой многими пары. В отпуск после пандемии Решетова полетела с сыном без Тимати, отдыхала у его отца во Франции. Опасения поклонников подтвердились.

11 сентября Анастасия Решетова выставила пост, которого ждали многие. Девушка подтвердила свое расставание с одним из основателей лейбла «Black Star» Тимати. Неизвестно, повлияла ли на эту ситуацию мама музыканта и предпринимателя, ведь о ее неприязни к матери ее внука Ратмира давно уже ходят сплетни, да и по комментариям в соцсетях Симоны ее отношение к экс-невестке понятно.

– Как бы это не было печально для вас и наших близких… Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал, – подтвердила расставание Анастасия. – Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета.

Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась – и мои взгляды на жизнь тоже.

Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Объясняться подробнее не вижу смысла.

Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас.

Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу.

Впрочем, пандемия подпортила отношения Тимати не только с матерью его сына. Поговаривают, с бывшим коллегой Пашу Тимати также больше не в дружественных отношениях. Недавно Пашу и певица Ханна крестили свою дочь, на крестинах присутствовали самые близкие, Тимати среди них не было.