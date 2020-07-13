"Решетова боится, что мама Тимати отберет сына": продюсер открыла тайны звезд

Олеся Сазыкина рассказала, как проходили гастроли «Фабрики звезд».

Например, покойный Ратмир Шишков, в честь которого назван сын Тимати, забывал вещи и телефоны в гастрольном автобусе. Приезжала его мама — собирала все, искала Ратмира по знакомым.

А вот Ирина Дубцова забывала о новоиспеченном муже, солисте группы «Плазма» Роме Черницыне в номере у Тимати.

«Я расскажу руководству, как Тимати с Дубцовой в гостинице устраивали оргии. Я видел, как она ночью выходила из его номера. А до этого оттуда доносились громкие крики и стоны», – кричал будущий концертный директор Димы Билана Влад Пряников после одного из концертов.

Тимати же тогда встречался с девушкой Викой, которая бросила его ради Стаса Пьехи. У рэпера, по словам продюсера, были очень трогательные отношения с мамой, она привозила ему вещи на гастроли, встречала из поездок. Поэтому Олеся Сазыкина уверена, что мама Тимати Симона способна «слить» всех невест рэпера.

Симона Юнусова

«Мама у тебя строгая?» — спрашивала я его. «Она у меня очень умная и понимающая», — говорил он. Как любая еврейская мама, Симона хочет для сына всего самого лучшего. Когда ситуация выходит из-под ее контроля, она может взять все в свои руки. И Тиман против нее никогда не попрет. Если мама скажет, он брыканет Решетову и найдет еще какую-нибудь телку. Поэтому Решетову так и колбасит от претензий Симоны по поводу воспитания малыша. Она боится, что Симона заберет у нее Ратмира, как забрала Алиску у Шишковой», – считает эксперт жизни «фабрикантов».

«Симона изначально была против союза Тимати с Решетовой. Ей больше нравилась мать его дочери Алиски Аленка Шишкова. Она более презентабельная и покладистая. А Решетова, на мой взгляд, просто небольшого ума эскортница. Вместо того чтобы угодить Симоне, все время выеживалась. Мать из нее никакая. Мне кажется, она и матерью не хотела быть. Родила только ради того, чтобы привязать к себе Тимана», – сообщила продюсер Муз-ТВ «ЭГ».

Напомним, что не так давно сегодняшняя фаворитка Тимати Анастасия Решетова разразилась постом, где назвала себя горе-матерью, которая неправильно воспитывает совместного с Тимати сына. Подписчики соотнесли факты и сделали вывод, что пост написан по итогам визита Симоны в гости к внуку.