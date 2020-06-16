"Жаль мальчика": жена Тимати признала себя "горе-матерью"

Гражданская жена Тимати и мама его второго ребенка Анастасия Решетова так устала от нравоучений подписчиков о том, как правильно воспитывать ребенка, что выложила пост, ставящий на место «яжматерей».

«Перед вами "горе-мать", делающая все не по стандартам "яжматерей". В баню ребёнка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку. Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства. Но я в первую очередь привыкла слушать своё мамское сердце, а не кого-то ещё. Ратыч вроде ничего против не имеет», – написала Решетова.

«Яжматери» не остались в стороне и напомнили обладательнице аккаунта, что правила провоза ребенка в машине устанавливают законы РФ, а не они. Другие «доброжелатели», которых еще не успели отправить в бан, намекнули, что и сам ребенок используется Анастасией как способ привлечения рекламных постов. «Жаль мальчика», – качают головой они.

Нашлись и активисты из группы поддержки.

«Всегда удивляло, почему люди решили, что именно их мнение и позиция правильна в отношении чужого ребёнка», «Учителей по жизни много, обычно половина из них, сами ничего не добившись, поучают людей», «Я не люблю, когда мамы осуждают методы воспитания других матерей. Какое Вам-то дело, хочется спросить? Каждый воспитывает своего ребёнка как хочет и отвечает за это сам», – писали фолловеры.

За сутки пост собрал более тысячи комментариев, и жаркая дискуссия продолжается.

Напомним, 8-месячный Ратмир – младший сын Тимати. У рэпера также есть дочь, 5-летняя Алиса, мама которой – модель Алена Шишкова, регулярно подвергается яростной критике за то, что девочка чаще проводит время с бабушкой певца, нежели с мамой.