"Она родит, и роман закончится": россияне врезали Тимати после финала "Холостяка"

Всего несколько дней тому назад телеканал ТНТ выпустил в эфир финальный эпизод восьмого сезона популярного реалити-шоу «Холостяк». В этом году в роли главного героя шоу выступил известный российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный широкой публике под псевдонимом Тимати.

В финале шоу артист остановил выбор на модели из Барселоны Екатерине Сафаровой, которой и вручил заветное кольцо с бриллиантом на 7,7 карат от знаменитого ювелирного дома Jacob & Company стоимостью порядка 300 000 долларов США.

Примечательно, что поклонники в социальных сетях тут же засыпали победительницу нового сезона шоу вопросами о том, как обстоят дела в ее личной жизни и продолжает ли она отношения с Тимати после его завершения. Сафарова, которой пресса ранее неоднократно приписывала роман с одним из лучших футболистов планеты Неймаром, тактично отмалчивается, делая лишь непрозрачные намеки, вроде фраз о том, что «счастье любит тишину».

А вот сам Тимати не так давно решил поделиться деталями своих отношений с девушкой. Причем, судя по словам артиста, он настроен в отношении Сафаровой весьма серьезно.

«Катя настоящая на все 101%. Она всегда говорит именно то, о чем думает, делает так, как чувствует. Она ни разу не позволила себе негативно высказываться в чей-то адрес, ни во время проекта, ни после него. И если она была чем-то расстроена, к примеру, моим поведением, то могла сразу сказать об этом в лоб», – рассказал Юнусов.

При этом многие из них оставляют открытым вопрос о том, когда роман между Тимати и Сафаровой закончится.

А вот пользователи социальных сетей по своей природе не привыкли к тактичности, а потому не ограничивают себя в столь туманных рассуждениях. Напротив, многие из них называют артиста «бабником» и шутят о том, что он никогда не женится ни на одной из своих избранниц, а будет лишь заводить от них детей.

«Ага, сейчас недельку с ней походит, сексом позанимается, поживет и переключится на другую. Он типичный бабник, его не посадишь дома, и чтобы любил одну единственную»; «Он никогда не женится, будет только детей плодить»; «Родит и можно дальше, Тимон»; «В смысле – когда этот роман закончится... Она родит, и он закончится»; «Зачем жениться по сто раз, если у тебя жёны на одно лицо»; «Каждый получил то, что хотел. Катя, как модель дальше продвинется, а Тимати, как призовой кубок, что он вступил в интим с бывшей девушкой лучшего футболиста мира Неймара. Для мужчин – это как трофей»,

– пишут комментаторы в социальных сетях.