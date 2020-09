Детская травма: как Алекса из забитой девственницы превратилась в охотницу на мужчин

Певица увела будущего мужа от беременной жены, хотя всего несколько лет назад была скромной и целомудренной девушкой.

Звезда «Фабрики звезд-4» певица Алекса выходит замуж. Об этом экс-возлюбленная Тимати сама рассказала на своей странице в Instagram. Будущим мужем артистки является тренер Вячеслав Дайчев, который ушел к ней от беременной жены. О том, как Алекса из скромной, тихой девушки превратилась в коварную разлучницу, корреспонденту Sobesednik.ru рассказала продюсер Олеся Сазыкина, которая в свое время целый год провела на гастролях с фабрикантами.

О том, что Александра Чвикова (настоящее имя Алексы) встречается с Вячеславом Дайчевым, стало известно в апреле. На тот момент Александра Сивакова – жена Вячеслава и по совместительству танцовщица балета Филиппа Киркорова, находилась на последних месяцах беременности. И вот на днях Алекса продемонстрировала в интернете помолвочное кольцо.

– And I said Yes («И я сказала «да». – Прим. Sobesednik.ru), – подписала публикацию 32-летняя артистка.

Олеся Сазыкина рассказала нам, что познакомилась с Алексой еще в 2003 году. Но тогда она была скромной маленькой девочкой, из которой опытные тети и дяди лепили звезду.

– Чтобы подогреть интерес к проекту «Фабрика звезд-4», был выдуман роман Алексы и Тимати, – говорит Сазыкина. – В прессе писали, что они встречаются и чуть ли не живут вместе. Но на самом деле Алексе на тот момент было 15 лет, она была девственницей. Она ведь из очень обеспеченной семьи, ее воспитывали в строгости и до 18 лет вообще запрещали вступать в интимные отношения с мужчинами. Поэтому как только проект закончился, Алекса и Тимати стали жить каждый своей жизнью.

Олеся утверждает, что тогда Алексу интересовали не столько парни, сколько эксклюзивные дорогие вещи.

– В 2004 году мы организовывали туры звездным фабрикантам, – продолжает продюсер. – Вот я с ними целый год и гастролировала. На той «Фабрике» была еще одна девочка из очень богатой семьи – Настя Кочеткова – и они с Алексой все время соревновались, кто из них больше денег потратит. В крупных городах отыскивали брендовые магазины, и каждая пыталась опередить соперницу, купив очередную дорогую шмотку. Помню забавный случай, связанный с Алексой. Мы прилетели в Якутию, где было минус 40 градусов. Стояли ждали машину. Алекса очень сильно замерзла, потому что слишком легко была одета. Зато она гордилась тем, что приехала в новой коллекции известного бренда. Наблюдать ее со стороны было довольно забавно.

Сазыкина не удивляется тому, что во взрослой жизни Алекса увела женатого мужчину из семьи, да еще и накануне появления на свет ребенка.

– Это же психология, – замечает Олеся. – Алекса была девочкой, которой запрещали все. На «Фабрике звезд» другие девушки уже были опытными тигрицами, а у нее вообще еще не было никаких отношений. Это психологическая травма. Девочки, которых воспитывали в строгости, как правило, потом начинают бегать, пробовать разных мужчин. И в том числе выступают в роли разлучниц.