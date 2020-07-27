Что означает внезапный уход Тимати из лейбла Black Star?

О своем решении музыкант и один из основателей бренда Black Star рассказал подписчикам в своем Instagram.

– Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, – объясняет свое решение Тимати. – Оглядываясь назад, порой не верится, что все это реально было сделано самостоятельно с нуля, без каких-либо инвестиций, т.к. во главе стола в то время было – доказать не только себе и родным, но и всем вокруг, что мы чего-то стоим. Превратившись в «Группу Компаний», на мой взгляд, мы, естественно, потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которых невозможна ни одна крупная компания. Уже потратив 15 активных лет на создание одной «Империи», я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни, и как минимум знаю, как снова, начав камерно, при желании превратиться в гиганта.

Тимати также объяснил поклонникам, какие проекты для него в прошлом, а с какими он остается.

– Моя миссия в ООО «Музыкальный Лейбл Блэк Стар» подошла к концу. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности. При этом в данной структуре бизнесов я сохраняю свои учредительские доли и права в проектах: «Блек Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Кмрвош». Компании «13 Барбершоп и Тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» переходят в мою ведомость.

Тимати также обещал ответить на все вопросы в своем новом альбоме, выход которого планируется в сентябре.