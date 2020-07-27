Тимати покидает Black Star и становится "независимым агентом"

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил в своем Instagram, что покидает лейбл Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».

Музыкант назвал свой уход «взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет», передает BFM.

«Ребята хотят быть "Гуглом", "Верджином", "Амазоном" в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я», — объяснил свою позицию Тимати.

Юнусов также уточнил, что ему все еще пренадлежит некоторая доля Black Star, к которой относятся сети бургерных, картингов и автомоек.

«Меня ждут большие перемены и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет», — написал музыкант. В своем новом альбоме, который выйдет в сентябре, артист пообещал ответить на все вопросы о своем уходе.