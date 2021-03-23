"От 10 млн рублей": Солнцев озвучил возможный гонорар Тимати за съемки в "Холостяке"

Сколько платят участницам и героям шоу «Холостяк» на ТНТ, интересует многих зрителей.

Рэпер Тимати, главный герой нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ, в анонсе ко второй серии обвинил одну из участниц в том, что на получила деньги за участие в проекте. В эти выходные выяснилось, что Лара Лепп деньги за участие не получала: желаемый гонорар каналу озвучила ее агент, но получила отказ (для участниц шоу это и так бесплатный пиар. – Прим. Sobesednik.ru), и Лара Лепп, несмотря на это, пришла на проект якобы ради интереса к артисту.

Однако сам Тимати известен своей предприимчивостью, он ничего не делает просто так, иначе бы не был успешным бизнесменом.

– Ему заплатили огромный гонорар, – уверен бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев. – Он бесплатно, что ли, будет развлекать на ТНТ?!

Возможно, речь идет о сумме от 10 миллионов рублей, – допустил Солнцев.

По мнению Рустама Солнцева, финансовый интерес в проекте и мог стать причиной расставания музыканта с Анастасией Решетовой.

В Интернете зрители критикуют российское шоу «Холостяк» и отмечают, что украинская версия проекта намного круче, живее и интереснее. Не добавляет очков проекту, считает Солнцев, и фигура главного героя.

– У него (Тимати. – Прим. Sobesednik.ru) циничное отношение к женщинам, я даже не знаю… как к мясу. И по телевизору видна его целлулоидность, отсутствие в нем жизни, – высказывает свое мнение Рустам.