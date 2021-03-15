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Подставы, Крид и старые "подружки" Тимати: новый "Холостяк" разочаровал зрителей

Шоу-бизнес
16:43, 15 марта 2021

Подставы, Крид и старые "подружки" Тимати: новый "Холостяк" разочаровал зрителей
Фото: стоп-кадр YouTube
Фото: стоп-кадр YouTube

Поклонники шоу ТНТ бурно отреагировали на первый выпуск восьмого сезона шоу «Холостяк» с Тимуром Юнусовым.

На канале ТНТ вышел первый выпуск восьмого сезона шоу «Холостяк». Главным героем проекта стал Тимати. Побороться за сердце рэпера пришли 15 девушек из разных уголков России. Сам Тимур Юнусов заявил, что в проекте снимет с себя маску успешного артиста и будет обычным мужчиной, который ищет настоящую любовь. Но при этом Тимати готов нарушать правила.

Насколько такой подход пришелся по душе зрителям и верят ли они вообще в искренность рэпера и претенденток на его сердце, выяснил Sobesednik.ru.

Совсем недавно Тимати был счастлив в отношениях с Анастасией Решетовой, с которой начал встречаться в 2015 году. В октябре 2019 года модель подарила рэперу сына Ратмира, однако уже осенью 2020-го пара объявила о расставании. Следом за этой новостью появилась информация о том, что Тимати принимает участие в шоу «Холостяк».

Первый выпуск восьмого сезона был полон разных «фишек», которые по задумке продюсеров, вероятно, должны были зацепить зрителя.

К примеру, на протяжении всей серии несколько раз было сказано, что заявки на участие в шоу подали 40 тысяч девушек, что является рекордом для проекта. Но тем не менее некоторых красоток, которые в итоге попали на шоу, Тимати знал раньше. Например, увидев на знакомстве с участницами модель Дарью Погадаеву, артист тут же поприветствовал ее как старую знакомую: она снималась в его клипе. Совпадение? Подумайте…

Тимати расстался с Анастасией Решетовой осенью 2020 года//фото: Global Look Press

На проекте оказалось сразу несколько девушек, которых Тимур пригласил лично. Среди них – модель Лара Лепп, к которой рэпер пожаловал в салон красоты и прямо во время окрашивания волос попросил ее участвовать в шоу. Мария Лобанова (из Белоруссии), как следует из показанного сюжета, встретила Тимати, когда ожидала начала беседы со своим психологом. Увидев девушку, Тимати лично позвал ее на шоу.

Уже в первом выпуске двух девушек рэпер отметил розами. Первой счастливицей стала участница из Севастополя Татьяна Супиченко, а второй – Кристина Романова из Санкт-Петербурга. Но в этом эпизоде были не только положительные моменты.

Уже в конце первого выпуска Тимур заявил: до не него дошла информация, что одной из девушек был выплачен гонорар за участие в шоу.

Видимо, имя этой красотки станет известно уже во втором выпуске нового "Холостяка".

Финальным аккордом первого эпизода стало неожиданное появление Егора Крида. Тимати объявил девушкам, что его друг также будет участвовать в проекте и станет вторым холостяком.

Все происходящее в первом выпуске у большинства зрителей вызвало ироничные эмоции, которые люди и выразили в своих комментариях в соцсетях.

– Не удивлюсь, если в конце Тимати выберет Егора Крида и они наконец-то поженятся, – написал один из интернет-пользователей.

– Пятьдесят оттенков эскортниц и старый рэперок. Вот это контент! – высказался другой зритель.

– ТНТ, вы уже достали с этим публичным домом! – сорвался разгневанный комментатор.

Среди зрителей есть и те, кто не верит в расставание Тимати с Анастасией Решетовой, предполагая, что «разрыв отношений» состоялся ради пиара и после «Холостяка» артист вернется к прежней возлюбленной.

– Такое ощущение после просмотра, что Тимати и Решетова «в паре» зарабатывают на ТНТ, под девизом «Всё в дом, всё в семью!» – отметил народный критик шоу.

Теги: #ТНТ #шоу «Холостяк» #Знаменитости #Шоу-бизнес #Тимати #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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