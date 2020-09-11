"Интима не дам!": звезда "Холостяка" получила от Абрамовича непристойное предложение

Известная модель Лиза Абраменко рассказала о попытке всемогущего олигарха Романа Абрамовича познакомиться с ней поближе.

Красавица Лиза Адаменко профессионально работает моделью с 13 лет. Девочка с малых лет путешествует по миру и фактически живет одна. Будучи совсем юной, 13-летней, она и познакомилась со своим будущим мужем, предпринимателем Валентином Ивановым, который годился ей в дедушки. Мужчине на тот момент было около 50 лет.

Через год Иванов сделал Лизе предложение, но девочка ему отказала. А спустя несколько лет, когда Лизе было 17, неординарная пара все же связала себя узами брака.

Тогда на Лизу обрушилось море критики, люди писали ей: мол, как тебе не стыдно, ты на все готова ради денег.

Однако, как призналась Лиза в интервью ведущей YouTube-канала «Алена, блин», она и понятия не имела, сколько ее супруг зарабатывал, и в принципе не знала, где и как зарабатывает Валентин. Девушка хвасталась в сети дорогими подарками, но, как оказалось, все было не так радужно. Вскоре появилась информация о том, что муж бил Лизу, она несколько раз сбегала от супруга. Только в США она смогла обратить на свою историю внимание правоохранительных органов, и Иванова арестовали.

– Я на всех фотографиях замазывала свои синяки, – вспоминает Лиза. – Первый раз это было в клубе, он выпил. А когда он выпивал, становился неадекватным. Ко мне все подходили, здоровались – его это всегда раздражало. Ко мне подошел мой друг Егор, у нас было дружеское общение, подбежал Валентин и дал мне такую оплеуху, что я упала и потеряла сознание.

Я убежала от него, он поймал меня и потащил за волосы через всю Болотную набережную, все это время он мне угрожал. Дома меня трясло от страха, он продолжал меня гнобить.

Впоследствии он забрал все свои подарки, включая ожерелье, которое я надевала на нашу свадьбу, и даже мою косметику.

Также Лиза призналась, что ее бывший муж, по всей вероятности, ее изнасиловал, когда девочке было 13. Она была пьяна, до сих пор не помнит произошедшего, однако Валентин в шуточной форме признался, что все было, а позже доказал свои слова фотографиями, которые тогда сделал.

Сейчас Адаменко всего 21 год, а опыта за плечами – как у 50-летней женщины.

На вопросы ведущей шоу о том, часто ли пытаются богатые мужчины связаться с моделями, Адаменко ответила положительно.

– Менеджер нашего прекрасного Романа Абрамовича пытался меня выцепить около трех недель назад, – призналась Лиза.